6 мая 2023, 16:52

Аким Костаная, тот самый назначенец Архимеда, от которого след простыл, и которому не дали исполнить волю властелина - заменить весь бордюр по Абая (Ибрагима) на гранит. Откопал старые инструкции, как пилить бюджетное бабло.

Там говорится:вырубай деревья вдоль улиц и сажай сосны, корнями вверх. Дата 2007 год. Ну видать историк плохой, в принципе такой же юрист. Наняв ботаников с Алматы, решил сажать сосны, извините опять сосны.

Ну конечно это не курганские тополя, это же башкирские сосны. С запахом гор. Полмиллиарда на будущие пеньки, а через полгода где этого историка-юриста искать? Пару акимов почили в бозе, один отсидел, один исчез. Город становится опять степью.

С изгородью вообще не ясно, левая рука, не знает, что делает правая? Зачем сажать изгородь вдоль дороги, разве не ясно, что зимой при очистке дорог от снега всю эту жимолость соскребут. Спроси у дорожников, они расскажут сколько молодых саженцев они сравняли вместе со снегом и землей.

Ну если есть схема, ну надо исполнить команду, ну включи мозги: есть новые микрорайоны лысые, посади там эти сосны, ипотечные рабы и польют и спасибо скажут, и на всех совещаниях дифирамбы споют. Нет же, думать команды не было, может только дворы подметать. Горечь и печаль...