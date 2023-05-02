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Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 46706
Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 02.05.23 - 13:53
Почему свои специалисты по вопросам озеленения в данном случае оказались бы не хуже, а в некоторых моментах даже лучше приезжих? Да просто потому, что они живут здесь и знают местные условия «от» и «до».
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Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:53
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:54
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:56
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:57
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
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- 866
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:58
То же самое по бордюрам. Когда начинают ремонт дороги, стелят новый асфальт. Нет, чтобы принимать у подрядчиков съезды и заезды тротуаров без барьеров, они не контролируют такое. Потом страдают люди. Нужно просто прислушаться к критике и работать по-новому, учитывая ошибки прошлого
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:59
(Уважаемые пользователи)
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- 19.07.08
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- 9126
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 14:00
Цитата:
Их наверное какими-то окольными путями возили. Но я не раз говорил, что на оболваненных столбах сверху эти грибы торчат. С трассы даже прекрасно видно.
Цитата:
Как раз прошлое лето это было какое-то наваждение. Большая береза во дворе под окнами, их было тьма... через москитную сетку пролазили как у себя дома летали, даже на бархатцах поселились в балконных ящиках.
Весьма распространённый убийца деревьев - пилолистник - не был замечен алматинскими учёными
Их наверное какими-то окольными путями возили. Но я не раз говорил, что на оболваненных столбах сверху эти грибы торчат. С трассы даже прекрасно видно.
Цитата:
Впрочем столичные энтомологи не заметили и вполне себе энтомологический объект – клопа под названием слепняк берёзовый,
Как раз прошлое лето это было какое-то наваждение. Большая береза во дворе под окнами, их было тьма... через москитную сетку пролазили как у себя дома летали, даже на бархатцах поселились в балконных ящиках.
Ж
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 16
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 14:55
'Код:
' Как правильно "Форс дороже денег" или "Фарс дороже денег"???
7
(Полноправные пользователи)
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- 21.10.20
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- 108
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 15:27
У нас в городе есть хоть один объект , где люди могут сказать :"Да акимат сработал на отлично". У меня такого в памяти нет. Может если только какие увеселительные мероприятия, не хожу не знаю. Но точно знаю если касается строительства, ремонта, опять же вопрос по зеленым насаждениям, встающий ежегодно, то Нет. Вот смотрю на пр. Абая в районе КЖБИ. Скоро будет месяц как перекрыт ПРОСПЕКТ в границах Волынова-Быковского, не вижу последнее время рабочих. Закрыли, сняли асфальт, поменяли бордюр. Последние дни такие хорошие, работай себе. Но нет. Ждем дожди, снег. Привычка работать с выпадающими осадками не уходит из года в год. Жаль
(Полноправные пользователи)
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- 13.09.12
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- 1534
Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 02.05.23 - 15:56
Цитата:
Почему не озадачились поливом соответствующие службы вопрос отдельный. Ну а что же вы в своем новейшем районе не можете раз в неделю полить деревья рядом с домом? Тем более это только первые пару лет необходимо, потом дерево уж и само смогЁт.
[Исправлено: JereK, 02.05.2023 - 15:58]
111:
а березы? Сухие как веники.. И это новейший район гашего города
а березы? Сухие как веники.. И это новейший район гашего города
Почему не озадачились поливом соответствующие службы вопрос отдельный. Ну а что же вы в своем новейшем районе не можете раз в неделю полить деревья рядом с домом? Тем более это только первые пару лет необходимо, потом дерево уж и само смогЁт.
[Исправлено: JereK, 02.05.2023 - 15:58]
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