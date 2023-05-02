Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...

Отправлено: - 15:27

У нас в городе есть хоть один объект , где люди могут сказать :"Да акимат сработал на отлично". У меня такого в памяти нет. Может если только какие увеселительные мероприятия, не хожу не знаю. Но точно знаю если касается строительства, ремонта, опять же вопрос по зеленым насаждениям, встающий ежегодно, то Нет. Вот смотрю на пр. Абая в районе КЖБИ. Скоро будет месяц как перекрыт ПРОСПЕКТ в границах Волынова-Быковского, не вижу последнее время рабочих. Закрыли, сняли асфальт, поменяли бордюр. Последние дни такие хорошие, работай себе. Но нет. Ждем дожди, снег. Привычка работать с выпадающими осадками не уходит из года в год. Жаль