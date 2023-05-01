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Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46702
Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 22:10
Сейчас вокруг столько рекламы о том, как похудеть. Диеты, супермарафоны, онлайн-тренировки... А советов в интернете и того больше. Что эффективно и что нет? А может, есть какой секрет?
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4194
Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 22:10
Фитнес- это самая чепуха из чепухи.
Такой же метод выкачивания денег с населения, как финансовые пирамиды и лохотроны для доверчивых, страждущих иметь 90*60*90 или тело Арнольда.
Что мать-природа и родители дали то и будет. В результате издевательства над организмом может быть кратковременное похудение, но вследствия действия Закона сохранения энергии (человек- это сгусток энергии), через определённое время всё вернётся обратно, и даже с двойной силой.
Такой же метод выкачивания денег с населения, как финансовые пирамиды и лохотроны для доверчивых, страждущих иметь 90*60*90 или тело Арнольда.
Что мать-природа и родители дали то и будет. В результате издевательства над организмом может быть кратковременное похудение, но вследствия действия Закона сохранения энергии (человек- это сгусток энергии), через определённое время всё вернётся обратно, и даже с двойной силой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6058
Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 22:14
Сегодня завершил посадку картохи, пока перекопал весь участок в ручную похудел на три кг, хорошо хоть в прошлом году купил супер копалку, спину надо беречь
Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 22:58
Цельная статья многобуквенная о примитивнейшем механизме. Доход меньше чем расход приводит к убытку. Применительно к похуданию либо кардинально (минимум на треть) меньше жрешь, причем постоянно а не "в гости ходили" "день рождения" "корпоратив" "как откажешь?". Иначе говоря нужно "есть чтобы жить, а не жить чтобы есть". Помимо того минимизируешь содержание жира и сахара в еде. И если при этом еда станет невкусной - замечательно, так и должно быть. Либо кардинально (минимум в два раза) больше двигаешься. То есть вынимаешь филей из своего четырёхколёсного корыта и ходишь пешком, дома убирается не робот-пылесос а ты самолично, и в абсолютном большинстве случаев даже этого недостаточно. А весь этот ваш фитнес без толку. Ну разве что только если тренировки ежедневные да раза по два на дню, ну так, чтобы жрать некогда было, тогда да, поможет.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 272
Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 23:04
Цитата:
....картоху садить,полоть и копать это вчерашний день мы должны жить по новому и превратьтся в потребителей посещать фитнес супермаркеты если правда деньги есть....зарабатывать и тратить....тратить и зарабатывать....все страны должны стать странами большого шопа.....поедишь картошки прикупить зайдёшь в фитнес покачаешься,занырнёшь в бассейн ну и ногти можно подконец подточить.....
сайлау курманов:
Сегодня завершил посадку картохи,
Сегодня завершил посадку картохи,
....картоху садить,полоть и копать это вчерашний день мы должны жить по новому и превратьтся в потребителей посещать фитнес супермаркеты если правда деньги есть....зарабатывать и тратить....тратить и зарабатывать....все страны должны стать странами большого шопа.....поедишь картошки прикупить зайдёшь в фитнес покачаешься,занырнёшь в бассейн ну и ногти можно подконец подточить.....
Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 23:17
Цитата:
здравая мысль. "спортивных снарядов" на наших улицах и в жилищах полным-полно совершенно бесплатно, а один и вовсе всегда при человеке. его собственное тело.
ACROS:
метод выкачивания денег с населения
метод выкачивания денег с населения
здравая мысль. "спортивных снарядов" на наших улицах и в жилищах полным-полно совершенно бесплатно, а один и вовсе всегда при человеке. его собственное тело.
Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 23:25
Кстати упражнение номер 4 не рекомендую. Плечи очень легко травмируются.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 1012
Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 02.05.23 - 09:26
Цитата:
похоже на оправдание сдавшего человека.
Вы сами пишите про энергию, если наполнять себя энергией и не расходовать ее будет избыток энергии.
Проблема в другом, что слово фитнес превратили в марафон, на котором , "можно" скинуть очень быстро и легко и за сильно короткий промежуток времени. Но все не так, хочешь фигуру атлета , нужно фигачить и работать над собой, без боли и пота ни куда. Другое дело поддерживать себя в форме и как писали в статье не переедать. Важно помнить - чем больше жрешь , тем больше нужно двигаться !
ACROS:
Фитнес- это самая чепуха из чепухи.
Фитнес- это самая чепуха из чепухи.
похоже на оправдание сдавшего человека.
Вы сами пишите про энергию, если наполнять себя энергией и не расходовать ее будет избыток энергии.
Проблема в другом, что слово фитнес превратили в марафон, на котором , "можно" скинуть очень быстро и легко и за сильно короткий промежуток времени. Но все не так, хочешь фигуру атлета , нужно фигачить и работать над собой, без боли и пота ни куда. Другое дело поддерживать себя в форме и как писали в статье не переедать. Важно помнить - чем больше жрешь , тем больше нужно двигаться !
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15686
Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 02.05.23 - 09:45
Цитата:
Целью фитнеса не должно быть похудение. Фитнес - это физкультура, целью которой должно быть поддержание себя в хорошей физической форме и он должен быть на постоянной основе - это актуально для "сидячих" профессий. А похудение бонусом достанется, т.к. при физических нагрузках потребляемая энергия пойдет на рост мышц, а не отложение жира.
Но если ставить целью только "похудеть к лету" или к Новому Году - тогда, конечно, вы правы. Единоразовые "акции" и эффект единоразовый принесут.
[Исправлено: Victor Yang, 02.05.2023 - 09:48]
ACROS:
Фитнес- это самая чепуха из чепухи. Такой же метод выкачивания денег с населения, как финансовые пирамиды и лохотроны для доверчивых, страждущих иметь 90*60*90 или тело Арнольда. Что мать-природа и родители дали то и будет. В результате издевательства над организмом может быть кратковременное похудение
Фитнес- это самая чепуха из чепухи. Такой же метод выкачивания денег с населения, как финансовые пирамиды и лохотроны для доверчивых, страждущих иметь 90*60*90 или тело Арнольда. Что мать-природа и родители дали то и будет. В результате издевательства над организмом может быть кратковременное похудение
Целью фитнеса не должно быть похудение. Фитнес - это физкультура, целью которой должно быть поддержание себя в хорошей физической форме и он должен быть на постоянной основе - это актуально для "сидячих" профессий. А похудение бонусом достанется, т.к. при физических нагрузках потребляемая энергия пойдет на рост мышц, а не отложение жира.
Но если ставить целью только "похудеть к лету" или к Новому Году - тогда, конечно, вы правы. Единоразовые "акции" и эффект единоразовый принесут.
[Исправлено: Victor Yang, 02.05.2023 - 09:48]
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