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≡ Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46702
Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 22:10
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Сейчас вокруг столько рекламы о том, как похудеть. Диеты, супермарафоны, онлайн-тренировки... А советов в интернете и того больше. Что эффективно и что нет? А может, есть какой секрет?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4194
Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 22:10
#1
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Фитнес- это самая чепуха из чепухи.

Такой же метод выкачивания денег с населения, как финансовые пирамиды и лохотроны для доверчивых, страждущих иметь 90*60*90 или тело Арнольда.
Что мать-природа и родители дали то и будет. В результате издевательства над организмом может быть кратковременное похудение, но вследствия действия Закона сохранения энергии (человек- это сгусток энергии), через определённое время всё вернётся обратно, и даже с двойной силой.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6058
Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 22:14
#2
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Сегодня завершил посадку картохи, пока перекопал весь участок в ручную похудел на три кг, хорошо хоть в прошлом году купил супер копалку, спину надо беречь
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
9
Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 22:58
#3
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Цельная статья многобуквенная о примитивнейшем механизме. Доход меньше чем расход приводит к убытку. Применительно к похуданию либо кардинально (минимум на треть) меньше жрешь, причем постоянно а не "в гости ходили" "день рождения" "корпоратив" "как откажешь?". Иначе говоря нужно "есть чтобы жить, а не жить чтобы есть". Помимо того минимизируешь содержание жира и сахара в еде. И если при этом еда станет невкусной - замечательно, так и должно быть. Либо кардинально (минимум в два раза) больше двигаешься. То есть вынимаешь филей из своего четырёхколёсного корыта и ходишь пешком, дома убирается не робот-пылесос а ты самолично, и в абсолютном большинстве случаев даже этого недостаточно. А весь этот ваш фитнес без толку. Ну разве что только если тренировки ежедневные да раза по два на дню, ну так, чтобы жрать некогда было, тогда да, поможет.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
272
Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 23:04
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Сегодня завершил посадку картохи,

....картоху садить,полоть и копать это вчерашний день мы должны жить по новому и превратьтся в потребителей посещать фитнес супермаркеты если правда деньги есть....зарабатывать и тратить....тратить и зарабатывать....все страны должны стать странами большого шопа.....поедишь картошки прикупить зайдёшь в фитнес покачаешься,занырнёшь в бассейн ну и ногти можно подконец подточить.....
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
9
Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 23:17
#5
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Цитата:
ACROS:
метод выкачивания денег с населения

здравая мысль. "спортивных снарядов" на наших улицах и в жилищах полным-полно совершенно бесплатно, а один и вовсе всегда при человеке. его собственное тело.
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
9
Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 01.05.23 - 23:25
#6
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Кстати упражнение номер 4 не рекомендую. Плечи очень легко травмируются.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1012
Re: Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 02.05.23 - 09:26
#7
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Цитата:
ACROS:
Фитнес- это самая чепуха из чепухи.



похоже на оправдание сдавшего человека.
Вы сами пишите про энергию, если наполнять себя энергией и не расходовать ее будет избыток энергии.


Проблема в другом, что слово фитнес превратили в марафон, на котором , "можно" скинуть очень быстро и легко и за сильно короткий промежуток времени. Но все не так, хочешь фигуру атлета , нужно фигачить и работать над собой, без боли и пота ни куда. Другое дело поддерживать себя в форме и как писали в статье не переедать. Важно помнить - чем больше жрешь , тем больше нужно двигаться !
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15686
Как похудеть? Советы от костанайских фитнес-инструкторов
Отправлено: 02.05.23 - 09:45
#8
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Цитата:
ACROS:
Фитнес- это самая чепуха из чепухи. Такой же метод выкачивания денег с населения, как финансовые пирамиды и лохотроны для доверчивых, страждущих иметь 90*60*90 или тело Арнольда. Что мать-природа и родители дали то и будет. В результате издевательства над организмом может быть кратковременное похудение

Целью фитнеса не должно быть похудение. Фитнес - это физкультура, целью которой должно быть поддержание себя в хорошей физической форме и он должен быть на постоянной основе - это актуально для "сидячих" профессий. А похудение бонусом достанется, т.к. при физических нагрузках потребляемая энергия пойдет на рост мышц, а не отложение жира.
Но если ставить целью только "похудеть к лету" или к Новому Году - тогда, конечно, вы правы. Единоразовые "акции" и эффект единоразовый принесут.

[Исправлено: Victor Yang, 02.05.2023 - 09:48]
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