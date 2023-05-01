Сейчас вокруг столько рекламы о том, как похудеть. Диеты, супермарафоны, онлайн-тренировки... А советов в интернете и того больше. Что эффективно и что нет? А может, есть какой секрет? Я решила задать вопросы дипломированным профессионалам: фитнес-инструктору, нутрициологу Анне СЕРГУТИНОЙ и фитнес-инструктору, мастеру спорта РК, бакалавру физкультуры и спорта Владиславу ТАРАСОВУ.

Анна Сергутина, Владислав Тарасов

- Сейчас активно рекламируют марафоны стройности, обещают большие результаты за две-три недели диеты. Как вы относитесь к этому?

Владимир Тарасов: - Так же, как есть тренеры квалифицированные, так же есть и квалифицированные люди, которые проводят марафоны. Там нет спартанских диет, а чётко все расписано по калорийности, БЖУ (соотношение белков, жиров и углеводов - «НГ»). К такому я отношусь нормально. Я против таких марафонов, которые зазывают тем, что обещают скинуть большие килограммы за две-три недели. Да, человек может много скинуть, но, как правило, после набирает ещё больше. Помимо этого, может нанести вред здоровью.

Анна Сергутина: - Что касается именно диеты, первым делом люди сливают воду, Они себя ограничивают в определённой пище и, естественно, меньше пьют. И по факту происходит потери жидкости, минус 2-3 кг - это вода. К тому же, если в диете прописано отказаться полностью от сладкого или других вкусняшек, есть вероятность срыва после марафона. Если в период диеты эти вкусняшки прописаны в каллораж, то возможно, что после марафона люди поймут, как правильно питаться, сколько съедать за один прием пищи, как правильно взвешивать, расчитывать. Тогда в последующем человеку будет проще держать диету. Лучше потерять 2-3 кг медленно, постепенно, без жёсткой диеты, чтобы избежать эффекта йо-йо (процесс при котором вес успешно изначально теряется, но после возвращается - «НГ»).

Упражнение № 1. Выпады на месте. 10- 12 повторений на каждую ногу, 4 подхода

- Каких ошибок нужно избегать при похудении?

А. С.: - Ошибки делают, неправильно составляя рацион питания. А также нужно понимать: если на продукте написано “ноль сахара”, это не значит, что они не калорийны. Совершают ошибки при неправильной технике тренировок, так как очень легко травмироваться, повредить суставы, сорвать спину. Самое главное - себя правильно настроить, знать, к какой цели идёшь. Почему возникают ошибки? А человек увидел красивую картинку и такой: “О! Я хочу так!” И он начинает якобы худеть, но сначала нужно мозгами к этому прийти.

- Может, есть секреты в питании, которые помогут избавиться от нежеланных килограммов?

А. С.: - Да нет таких секретов! Просто надо не переедать. И следить за своим питанием. Если вам хочется вкусняшку, можете кусочек маленький в первой половине дня съесть. Фрукты употреблять до 16 часов - это важно, потому что в них фруктоза, тот же сахар. И почему-то многие думают, что мёд такой полезный, им можно заменить сахар. Нет, мёд - это тот же сахар и та же калорийность.

В. Т.: - Всегда люди ищут какие-то секреты, чтобы как-то облегчить свой путь к похудению. Таковых секретов нет. Только находиться в дефиците калорий, то есть съедать меньше, чем тратишь. Я бы посоветовал есть больше белковой пищи, организм больше энергии затрачивает на её переваривание и насыщение от такой пищи сохраняется дольше.

Упражннение № 2. Мах ногой на ковре. 15 повторений на каждую ногу, 4 подхода.

- Почему минус сколько-то килограммов на весах не всегда значит, что человек худеет?

А. С.: - Первые полгода человек сливает воду. Многие сейчас скажут: «Это неправда, жир уходит». Жир уходит, я согласна, но в очень маленьком количестве. В основном первые полгода жёсткой диеты организм сливает воду, мышцы уходят. Как зачастую говорят: «Я хочу убрать живот, ноги и так далее». Но нет локального похудения. Если худеешь, то худеет абсолютно все тело. Уходит сначала вода, а после жир. Но жир очень-очень медленно топится. На жёсткой диете года полтора уйдёт, чтобы убрать жировую прослойку. Без тренировок кожа будет обвисать вниз и жировая прослойка тоже идти вся вниз. А если выполнялись физические нагрузки, то кожа в тонусе, мышцы в тонусе.

- Как можно обьяснить сильную тягу к сладкому, когда человек не может отказаться даже на несколько дней? Что делать сладкоежкам?

А. С.: - Наш организм очень очень умный. Уже доказано, что сахар сравним с наркотиком. И когда мы себя поощряем сладким, мы становимся наркоманами. Можно легко отказаться от сладкого, но мы психологически не можем, нам вкусненько и организм требует этого. Это быстрые углеводы и организму хорошо. Появляется много энергии, но после таких углеводов быстро наступает голод. Сахар поднимает гликемический индекс и мы снова хотим есть, нам снова хочется этих углеводов. Организм настолько умный, что он сам этого требует. Надо себя настроить так, что можно эти продукты заменить на другие - долгие углеводы.

Упражнение № 3. Приседания. 4 подхода по 15 раз

- Почему вместо того, чтобы пойти в зал работать над своим телом, некоторые люди предпочитают находиться дома испытывать на себе различные способы, диеты?

В. Т: - Причин может быть много, у каждого они свои. Но самые основные, как я считаю: кто-то ищет волшебную таблетку, не все понимают, что в зале есть квалифицированные тренеры, думая, что какой-то человек в Интернете знает больше и расскажет им такой секрет, которого никто не знает. Самая частая причина - стеснение, многие из тех, кто занимается в зале, мне признавались, что долго не могли прийти, потому что думали, что будут выделяться на фоне других. Про это могу сказать – не стоит стесняться, здесь люди приходят, чтобы работать над своим телом. В зале тоже обычные люди занимаются, здесь нет мистера Олимпия.

- В интернете много видеокурсов тренировок. Эффективны ли они?

В. Т.: - Тренировки эффективны, если составлены квалифицированным тренером, а не какой-то план в интернете «тренировка Стэтхэма» или «сделаем кубики за четыре недели». А если план составил квалифицированный тренер и человек полностью отдается, дисциплину поддерживает, что очень редко бывает, то они эффективны, конечно. Но, как показывает практика, те, кто занимались дома, могли где-то сфальшивить, не до конца выполнять упражнения, совершать ошибки.

Упражнение № 4. Обратные отжимания. 4 подхода по 12 раз. Для усложнения можно положить ноги на стул

- Как часто и почему нужно менять программу тренировок?

А. С.: - До двух месяцев можно заниматься по одной программе, но потом не рекомендуется, потому что нет такой нагрузки, которая могла бы быть, роста мышц, снижение жира будет идти не так эффективно, чем когда меняете тренировку. Организм привыкает к нагрузке, он даже знает, что егодня вторник и день начинается с приседания. Можно элементарно начать свою тренировку в другой последовательности и вы уже поймёте, что по-другому пошла нагрузка.

- Обязательно ли нужно употреблять спортивные добавки? Кому они нужны и кому нет?

В. Т.: - Наверно, это один из первых вопросов, когда человек приходит в зал. В плане похудении точно скажу - нет таких добавок, которые без вреда для организма будут работать. Все жиросжигатели идут на основе кофеина, повышают пульс, сердцебиение, температуру тела, за счёт этого организм расходует больше калорий, идёт нагрузка на сердце. А вот по поводу набора веса - если человек употребляет достаточное количество белка в пище, то добавки не нужны. Но для набора мышечной массы очень тяжело съедать суточную норму белка, это где-то 2 г на килограмм собственного веса. Есть много добавок, которые помогают. К примеру, креатин и протеин, это доказано исследованиями, также я бы добавил цитруллин - вот топ мой.

Упражнение № 5. Отжимания с колен. 4 подхода по 12 раз

- Что нельзя делать перед тренировкой и после нее?

В. Т: - Желательно не употреблять пищу за полтора часа перед тренировкой. Но если человек поел утром, а после ничего не ел, то вечером идти на тренировку голодным не стоит, небольшой перекус нужен. После тренировки желательно первые полчаса не есть, восстановить дыхание, отдохнуть. Во многих залах есть бани, но я бы не рекомендовал ходить в баню сразу, так как после тренировки, особенно тяжелой, у вас повышенный пульс, сердцебиение учащённое.

- И последний вопрос - что можно сказать тем, кто хочет похудеть, но еще не пришел к этому?

А. С.: - Подходи к зеркалу и мечтай о том дне, когда ты увидишь в этом зеркале свой идеал. Ты сам себя должен мотивировать, нет волшебной пилюли, только ты сам.

В. Т.: - Советую задать вопрос - для чего ты хочешь похудеть, заглянуть глубже и разобраться.