Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...

Отправлено: - 19:22

Эти загрязнения могут оказывать влияние на здоровье человека (например, давать раздражения, увеличивать число несчастных случаев или приводить к распространению болезней, рака, влиять на моральное состояние), на бытовые условия (например, повышение чувствительности, ухудшение прозрачности воздуха). Загрязнения могут приводить к вредным воздействиям на животных или на технологические процессы с повреждением материалов имеющих экономическое значение, а также могут вызывать нарушение условий окружающей среды (например, изменение климата). Серьезная опасность связана с радиоактивными загрязнениями, а также с тем, что для них необходимо использовать специальные процедуры для контроля и размещения, что требует особого внимания. Очень важно эффективное управление загрязнением воздуха вне и внутри помещений. Если нет соответствующего контроля, множество источников вредных веществ в современном мире может привести к непоправимому изменению окружающей среды и человеческого рода