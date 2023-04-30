Черный снег в крупных или промышленных городах явление нередкое. Но обычно его встречаешь на обочинах крупных дорог или возле предприятий. В Рудном жители нескольких районов города из года в год жалуются на черный снег в огородах, пыль на подоконниках и кафеле. Причина, как считают местные жители и экоактивисты, в местном складе окатышей, который принадлежит АО «ССГПО».

Склад окатышей не огражден, но обладает санитарной зоной в 500 м / Фото Георгия ГОВОРОВА

«Рудничане к пыли привыкли»

5 марта 2023 года экоактивист, директор филиала ОО «KazEcoPatrol» Максим ФРОЛОВ установил в одном из частных домов на ул. Спортивной прибор швейцарской компании IQAir, который измеряет, насколько вокруг него чистый воздух. Ежедневные показания Максим публиковал на своей странице в Instagram.

Максим Фролов предполагает, что загрязнение может идти со склада окатышей ССГПО / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Если вы видели, то «Казгидромет» в последнее время публикует свои данные, в которых Рудный занимает 1-е место по загрязнению воздуха, - объясняет Фролов. - Обычно природу загрязнения объясняют выхлопными газами от машин и тем, что дома топят углем. Мы долгое время наблюдали и захотели понять глубже природу этого загрязнения. Мы считаем, что есть и другие источники загрязнения, которые кардинально влияют на качество воздуха.

Прибор затягивает воздух и с помощью специальных лазеров проводит анализ состава. Через Интернет данные передаются на смартфон. Отслеживать их в режиме реального времени можно через приложение «AirVisual».

Экоактивист отмечает - пока сами по себе показания прибора не дают возможности сделать какие-либо выводы. О результатах можно будет говорить в лучшем случае через 5-6 месяцев. Но место, где разместили этот прибор, выбрано не случайно. Хозяин дома обратил внимание на то, что на кафеле и подоконниках скапливается пыль.

- Рудничане вообще к этой пыли привыкли, они думают, что это нормальная вещь, - говорит Фролов. – Жители станции Железорудной и этого микрорайона постоянно видят эту пыль, не могут белье вывесить из-за нее. Казалось бы, частный сектор и никаких больших промышленных объектов нет. Но мы подозреваем, что все это идет со склада ССГПО.

Пока не подует ветер

Прибор установлен на стене дома, который принадлежит Андрею ЯКОВЕНКО. Корреспондент «НГ» побывал здесь в конце марта, когда еще не успел растаять снег. Правда, проверить гипотезу хозяина можно в любое время года - собрать грязь на подоконнике в небольшую кучку и поднести к нему магнит. Результат – она притягивается.

Андрей Яковенко показывает сколько на кафельном полу скопилось пыли, которую можно собрать магнитом / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Мы же всем этим дышим, - возмущается Яковенко. – Мы осенью мыли и подоконники, и кафель. Дело в том, что сейчас прибор, возможно, показывает не самые объективные данные. Потому что ветер зимой преимущественно западный. А когда он дует с севера и востока, то нас накрывает. От этого страдает весь город! Когда сильный ветер, видно, как нас накрывает эта пыль. Если грязь в нашем дворе магнитится, это же говорит о чем-то…

- Как мы предполагаем, что санитарные нормы не соответствуют, то есть такой склад должен находиться минимум в 1 200 м от города, - добавляет Максим Фролов. – А по тем замерам, которые мы делали через гугл-карты, от склада до ближайшего дома - около 200 м. В прошлом году рудничане жаловались акиму. На следующий день после жалобы выехал замакима и представитель департамента экологии ССГПО, провели встречу с жителями Железорудной. Представители ССГПО сказали, что примут меры. Есть разные технологии. Лучший вариант - перенести склад. Мы пока что готовим запросы о том, есть ли какие-то разрешительные документы на этот склад, какая эмиссия от него.

Грязь, которая обладает свойством примагничивания, есть в разных районах города. Ближе всего к складу окатышей - жители станции Железорудной. От дома Елены ЗАЙЦЕВОЙ до склада можно дойти за 10 минут.

Елена Зайцева: «Как только начинают отгрузку, пыль летит и дышать невозможно» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Когда ветер дует, грязь летит на нас, - говорит пенсионерка. – До развала Союза склады хотя бы поливали. Мы тоже тогда поднимали этот вопрос и нам всегда отвечали: “Все в порядке!”. Как только начинают отгрузку, пыль летит и дышать невозможно. Мы обращались к Максиму Фролову, приезжали к нам чиновники, но вопрос так и стоит на месте. Когда ко мне приезжает дочь, день-два машина постоит и вся в этой грязи оказывается.

Сколько тонн, столько метров

В ССГПО настаивают, что склад находится на промышленной территории предприятия в пределах санитарно-защитной зоны, границы которой согласованы с уполномоченным органом. Эту информацию генеральный директор АО «ССГПО» Сергей НАПОЛЬСКИХ сначала озвучил, отвечая на вопрос корреспондента «НГ» на отчетной встрече акима Рудного, а после подтвердил в письменном ответе на запрос редакции.

Сергей Напольских на отчетной встрече акима Рудного пообещал поливать окатыши летом / Фото из архива «НГ»

- Санитарная зона в разных местах и от разного производства разная, - сказал 29 марта Напольских. – Я хочу сказать, что не от плохой жизни у нас скопилось такое количество окатышей. На 1 января 2023 года остатков произведенной продукции на складе - около 1,7 млн тонн. Это та продукция, на которую мы потратили деньги, но не продали и не получили обратно ничего.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области (ДСЭК) в ответе на запрос «НГ» сообщил, что площадка АО «ССГПО» относится к 1-му классу опасности и для него действует санитарно-защитная зона в 1 000 м. Однако склад окатышей, согласно проекту, составленному в ССГПО, относится к 2-му классу опасности, поэтому его санитарно-защитная зона составляет всего 500 м. Важная деталь - 2-й класс опасности получают объекты при грузообороте до 150 000 тонн в год. Если больше, то это уже 1-й класс. Как это сочетается с заявлением Сергея Напольских, что на складе окатышей «скопилось около 1,7 млн тонн» непроданной продукции?

- То есть, это как проектная мощность. А то, что у них 2 млн или сколько тонн, мы такой информацией не владеем. Может, у них там какие-то свои причины, - ответила на дополнительный вопрос заместитель руководителя ДСЭК Зауре ЕЛЬШИБАЕВА. - Мы исходим из проекта ССГПО. Если брать конкретно склад, по заявленной мощности, по проектам предельно допустимых выбросов и санэпидзаключения, которое выдали в 2012 году, то у этих документов срока действия нет и они считаются бессрочными. Только если у них кардинально поменяются технологии или еще что-то, тогда они должны новое заключение получить и по нему работать.

Рудненское управление санэпидконтроля с 2022-го по 2023 год провело 784 исследования проб атмосферного воздуха на границе санитарной зоны «ССГПО» и никаких отклонений от гигиенических норм не нашло. В прошлом году даже провело «проверку по особому порядку», но тоже нарушений требований к санитарной зоне не выявило.

Нет претензий к складу окатышей и у сотрудников департамента экологии Костанайской области. В ответе на запрос руководитель департамента Талгат САБИЕВ сообщает: по итогам производственного экологического контроля за 2022 год концентрация неорганической пыли в населенных пунктах Железорудная и Рудный «в точках воздействия склада готовой продукции не превышает 0,08 мг/м3, при норме ПДК для данного вещества 0,5 мг/м3».

- В адрес департамента по вопросу данного участка поступали обращения от ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников железнодорожного, автомобильного и воздушного и водного транспорта», – сообщил Сабиев. – В ходе проверок по данному участку штрафы за нарушение экологического законодательства к АО «ССГПО» не налагались. В ходе рассмотрения вышеуказанных обращений сотрудниками департамента 13 января, 10-го и 15 марта 2022 года были отобраны пробы атмосферного воздуха. Превышение нормативов не выявлено. На данную площадку у ССГПО имеется заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на эмиссии от 31 мая 2021 года.

Увлажнять и пыль подавлять

Сергей Напольских на встрече с акимом уточнил, что зимой в ССГПО конкретных действий по снижению выброса пыли не предпринимали, а вся надежда - на увлажнение окатышей летом. В ответе на запрос «НГ» генеральный директор кратко дополнил: «С целью снижения эмиссий пыли в окружающую среду АО «ССГПО» приобретает специализированную машину пылеподавления, которая будет производить работы на складе. Поставка ожидается во втором квартале 2023 года».

- АО «ССГПО» не получало официальных обращений или жалоб от жителей Рудного касательно работы склада окатышей, - отмечает Напольских. – После очередной публикации в социальных сетях была проведена встреча с жителями Рудного, проживающими возле станции Железорудная, на которой было озвучено, что АО «ССГПО» рассмотрит вопрос пылеподавления в рамках экологической стратегии, предусматривающей снижение выбросов пыли. В рамках ежеквартальных лабораторных наблюдений по экологическому контролю на границах санитарной защитной зоны и жилой зоны фактов превышения предельно допустимой концентрации пыли не установлено.

Напольских пояснил - перенос склада невозможен, поскольку это часть железнодорожной инфраструктуры в рамках взаимодействия с АО «КТЖ».

- Я думаю, что в ближайшее время мы будем проводить мероприятия по увлажнению, - сказал Напольских на встрече в марте. - Летом будем орошать эту территорию, чтобы снизить влияние на близлежащие дома, огороды и все остальное. Давайте более подробно поразбираюсь с этим вопросом.

Пока гендиректор «подробно разбирается», в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля предлагают писать жалобы в их ведомство.

- Жалоб со стороны населения у нас нет. Я не исключаю, что такой факт (пыль со склада - «НГ») есть, люди же просто так жаловаться не будут, - говорит Ельшибаева. - Жители должны обратиться во все компетентные службы - к нам, к экологам... Мы в пределах своих компетенций можем рассмотреть это обращение, провести замеры возле того же дома. Я так понимаю, что пыль летит во время разгрузки. Мы могли бы договориться с жителями, в какое время лучше подъехать, чтобы провести замеры. Мы же не можем там постоянно находиться. Все, что наша лаборатория может, мы сделаем, чтобы подтвердить слова жителей доказательствами. Если их это беспокоит, пусть обращаются.

29 апреля прибор, по словам Максима Фролова, зафиксировал "нездоровый" уровень загрязнения воздуха. В этот же день рудничане засняли облако пыли над складом окатышей. Совпадение?