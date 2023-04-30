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≡ Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во дворах рудничан. Почему в ССГПО считают, что они ничего не нарушили?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46697
Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во дворах рудничан. Почему в ССГПО считают, что они ничего не нарушили?
Отправлено: 30.04.23 - 15:32
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В Рудном жители нескольких районов города из года в год жалуются на черный снег в огородах, пыль на подоконниках и кафеле. Причина, как считают местные жители и экоактивисты, в местном складе окатышей, который принадлежит АО «ССГПО».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25144
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 30.04.23 - 15:32
#1
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Цитата:
Рудничане вообще к этой пыли привыкли, они думают, что это нормальная вещь, -

Да, это такой глубинный народ, ни замечающий ни пыли, ни грязи, ни других нечистот..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25144
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 30.04.23 - 15:36
#2
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Цитата:
Грязь, которая обладает свойством примагничивания, есть в разных районах города. 

Блин, у нас к пылесосу волосы всякие примагничиваются, наверно уже железные выросли?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7573
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 30.04.23 - 16:15
#3
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Цитата:
111:
волосы всякие

----Это волосы жены , проверь .Или другие ???
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25859
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 30.04.23 - 17:32
#4
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Цитата:
Гога:
--Это волосы жены , проверь .Или другие ???

Марик,не гоняй в Рудный... :-o
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
834
Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во дворах рудничан. Почему в ССГПО считают, что они ничего не нарушили?
Отправлено: 01.05.23 - 10:59
#5
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Судя по всему, комбинат добровольно ничего делать не собирается.
ПриХватизаторам, с их колониальным отношением к Казахстану, на население наплевать. Местному руководству ССГПО и акиму области - тем более. Они здесь люди временные. Их задача - удержаться в должности, чтобы на повышение пойти, а не "на пенсию".
У кого-то во власти должно сознание пробудиться и заставить перенести склад? Или нет?
Только волевое решение правительства может решить проблему раз и навсегда. В течение месяца.
А разговаривать можно годами.

[Исправлено: Skeptic, 01.05.2023 - 11:00]
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Виктория Коган
§ Виктория Коган
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
8
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 01.05.23 - 19:16
#6
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Очередная ложь от департамента экологии! Все в рамках ПДК!) У них все всегда в рамках! Поживите где нибудь в железорудной или в 6 мкр, рамки раздвинуться.
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Виктория Коган
§ Виктория Коган
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
8
Re: Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во...
Отправлено: 01.05.23 - 19:22
#7
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Эти загрязнения могут оказывать влияние на здоровье человека (например, давать раздражения, увеличивать число несчастных случаев или приводить к распространению болезней, рака, влиять на моральное состояние), на бытовые условия (например, повышение чувствительности, ухудшение прозрачности воздуха). Загрязнения могут приводить к вредным воздействиям на животных или на технологические процессы с повреждением материалов имеющих экономическое значение, а также могут вызывать нарушение условий окружающей среды (например, изменение климата). Серьезная опасность связана с радиоактивными загрязнениями, а также с тем, что для них необходимо использовать специальные процедуры для контроля и размещения, что требует особого внимания. Очень важно эффективное управление загрязнением воздуха вне и внутри помещений. Если нет соответствующего контроля, множество источников вредных веществ в современном мире может привести к непоправимому изменению окружающей среды и человеческого рода
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