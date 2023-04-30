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Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во дворах рудничан. Почему в ССГПО считают, что они ничего не нарушили?
Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во дворах рудничан. Почему в ССГПО считают, что они ничего не нарушили?
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