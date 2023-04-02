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≡ Для удобства хватит и 4, а 18 это уже баловство
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46506
Для удобства хватит и 4, а 18 это уже баловство
Отправлено: 02.04.23 - 13:46
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Что должно произойти, чтобы у города появился нормальный план развития? Был аким области (он же управляющий областным центром) саксофонист, любил футбол, хоккей. Потом пришёл балагур, тоже фанат футбола и брусчатки. Бард что был, что небыл. Архимед затмил усех: дворцы, арены, бассейны, новые микрорайоны, весь город закатал в асфальт и сгинул, ни слуху ни духу.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4117
Для удобства хватит и 4, а 18 это уже баловство
Отправлено: 02.04.23 - 17:55
#15
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Цитата:
Victor Yang:
Генплан может реализовываться и 20 лет и все 50. Не выдавать разрешений всё это время?

Именно так, а иначе зачем генплан?
Ответьте на вопрос зачем нужен генплан (не мне).
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5988
Re: Для удобства хватит и 4, а 18 это уже баловство
Отправлено: 02.04.23 - 19:57
#16
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Высотки бывают разные. Например, будучи студентом в Питере, забегал к профессору, он жил в доме с приличной парадной, сидела консьержа, потолки по три метра, в подъезде цветы, пальмы росли. А также, однажды ночевал у подруги в Астане, у нее квартира за дворцом целинников, (конгрессхолл) на тридцатом этаже. За стеной из гипсокартона всю ночь слушал как лифт туда-сюда мотался. А про двенадцати этажку, что упоминали в статье, считаю это дно человейника.
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