2 апреля 2023, 11:11

Что должно произойти, чтобы у города появился нормальный план развития? Был аким области (он же управляющий областным центром) саксофонист, любил футбол, хоккей. Потом пришёл балагур, тоже фанат футбола и брусчатки. Бард что был, что не был. Архимед затмил усех: дворцы, арены, бассейны, новые микрорайоны, весь город закатал в асфальт и сгинул, ни слуху, ни духу. Даже в резиденцию после него никто вселяться не хочет. И все они вместе ненавидели этот город и область, по-другому не понять их отношение.

Тепереча новый хозяин, как он себе представляет воткнуть 18-этажные дома на дряхлые коммунальные сети? Может ему экскурсию устроить в монолитку 13-этажную в 7 микрорайоне или 12-этажку в Рудном на 50 лет Октября, обязательно свозить, пусть посмотрит, как люди с неработающим лифтом взбираются к себе в скворечник. Тут ещё сроки всех совдеповских лифтов области подошли, пора менять. То есть, ежели девятиэтажка, то надо, чтобы аким пешком на девятый, потом спустить на лифте на первый, и опять пешком на девятый. Глядишь, после 18 этажей пылу-то поубавится.

Почему сначала не построили новый микрорайон, куда будут переселять с халуп жильцов для расселения, кому что понравится, кому дом на земле, кому квартиру, кому денег? И в конце концов, если есть утвержденный Генплан, так запретить любые стройки, перестройки, продажи всего того, что планируется сносить, А? Этот Сараестроитель ещё везде газ провел и асфальт уложил, теперь народ с места не сдвинется.

Земли хватает, стройте не выше 4 этажей, хватит для комфортного проживания, нет необходимости в лифте и мусоропроводе. Соседи живут сплочении и веселее, и парковку с детской площадкой предусмотреть. НУ ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ, нет не услышат, аманат головного мозга.