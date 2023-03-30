Re: Казахстан намерен ограничить импорт пшеницы. Остановит ли...

Отправлено: - 17:55

У нас ,как всегда: нет урожая- плохо, есть урожай- беда. Вот бы такие решения принимались для народа, а не для группы лиц, которые не хотят смотреть по сторонам, которым проще выклянчить дотацию, запрет или ещё что лишь бы мозги не засорять мыслями о рентабельном производстве.