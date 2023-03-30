Под запрет подпадёт ввоз автомобильным транспортом, передает Informburo.kz.

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Что случилось. Минсельхоз представил на публичное обсуждение проект приказа о введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом. Запрет предлагается ввести на шесть месяцев. Семенная пшеница под него не подпадает.

Контекст. Как подчёркивается в официальном сообщении ведомства, отечественный рынок зерна и муки несколько лет страдает от контрабанды пшеницы. Годовые объёмы "серого" импорта достигают 1,5-2 млн тонн, ущерб государству – 500 млн долларов в год.

При этом в 2022 году в Казахстане собрали один из самых высоких урожаев за 10 лет. На обмолот пустили 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 35% больше, чем в 2021 году. Сбор пшеницы вырос на 38,9% до 16,4 млн тонн.

В сентябре Казахстан для поддержания рынка снял ограничения на экспорт зерна. В результате за 2022 год из Казахстана экспортировали поездами в 1,5 раза больше зерна и муки, чем за 2021 год, – более 13,2 млн тонн, из них 10 млн тонн зерна.

"Это рекордные показатели за всю историю независимого Казахстана. Вместе с тем, на 1 марта на отечественном рынке сложился положительный баланс зерна в объёме 10,4 млн тонн", – отметили в Минсельхозе.

Почему ограничивают импорт именно автотранспортом. Участники рынка неоднократно отмечали значительные объёмы контрабандного зерна, которые ввозятся автомобильным транспортом.

"Завезённая пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта, без уплаты транзитного тарифа, направляется в Афганистан и страны Центральной Азии", – пояснили в министерстве.

Также следует иметь в виду, что возможности казахстанских железных дорог по транспортировке зерна ограничены, особенно на фоне столь стремительного роста производства. Не хватает как вагонов, так и пропускной способности железных дорог, что сказывается на ценах на перевозку. Всё это неизбежно бьёт по сельским производителям.

Зачем нужно ограничение. На казахстанском рынке цена на пшеницу резко упала. С июля она снизилась со 170-185 до 80-85 тысяч тенге за тонну.

Производители отрасли признаются – их доходы в среднем упали практически вдвое. Урожай портится в местах хранения, а цены на топливо и запчасти неуклонно растут. Несложно предположить, что если долю импортной пшеницы не снизить, сельские товаропроизводители Казахстана могут и вовсе потерять интерес к выращиванию культуры.

Почему это важно знать. В условиях мирового продовольственного кризиса, острота которого варьирует, но не снижается до нуля, людям особенно важно иметь представление о тактических и стратегических государственных решениях на соответствующем рынке. Благополучие местных фермеров и их стабильная деятельность являются залогом обеспечения населения доступными и качественными продуктами, в частности, хлебом.