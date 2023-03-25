Отправлено: - 22:24

Напомним, на сайте НПА опубликованы поправки в приказ "Об утверждении типовых правил содержания и выгула домашних животных". На сайте публикуются следующие изменения и дополнения: не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного;

[Исправлено: Медный, 26.03.2023 - 22:26]

Цитата:т.е. все животные, которые находятся на руках у населения должны быть стерилизованы?Это как вообще?