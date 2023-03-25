Прогноз на 5 дней
ясно+1°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как будут наказывать владельцев кошек и собак за несоблюдение новых правил
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46446
Как будут наказывать владельцев кошек и собак за несоблюдение новых правил
Отправлено: 25.03.23 - 19:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный эксперт Управления животного, охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии Ринат Есмагулов сообщил, что владельцы питомцев будут привлекаться к административной ответственности.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24320
Re: Как будут наказывать владельцев кошек и собак за...
Отправлено: 25.03.23 - 19:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разводить кошаков и собак и потом выкидывать, это преступление.
А потому какие 34 тысячи?
Минимум 340 тысяч..
Профайл
Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2781
Как будут наказывать владельцев кошек и собак за несоблюдение новых правил
Отправлено: 26.03.23 - 22:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Напомним, на сайте НПА опубликованы поправки в приказ "Об утверждении типовых правил содержания и выгула домашних животных". На сайте публикуются следующие изменения и дополнения: не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного;

т.е. все животные, которые находятся на руках у населения должны быть стерилизованы?
Это как вообще? :-)

[Исправлено: Медный, 26.03.2023 - 22:26]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS