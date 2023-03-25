В Министерстве экологии и природных ресурсов рассказали, как будут наказывать владельцев кошек и собак за несоблюдение новых правил в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Приказ министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой опубликован 23 марта.

Главный эксперт Управления животного, охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Ринат Есмагулов сообщил, что владельцы питомцев будут привлекаться к административной ответственности.

"В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях по статье 407, примечание 2 "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными". Влечет штраф для физических лиц в размере десяти МРП - 34 500 тенге", - сказал представитель Минэкологии.

Напомним, на сайте НПА опубликованы поправки в приказ "Об утверждении типовых правил содержания и выгула домашних животных".

На сайте публикуются следующие изменения и дополнения:

не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного;

собаки, требующие особой ответственности владельца животного, а также метисы указанных пород собак и крупные беспородные собаки - рост в холке выше 56 сантиметров и вес более 30 килограммов, должны находиться на поводке и в наморднике. Все остальные собаки находятся без намордника, на поводке, контролируемой длины, при этом владелец животного должен при себе иметь намордник и незамедлительно надеть его на собаку при необходимости;

кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке;

свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак или на дрессировочной площадке для удовлетворения естественных физических и физиологических потребностей животного.

Публичное обсуждение приказа продлится до шестого апреля.

Напомним, что 30 марта министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова встретится с населением Костнайской области. И ей можно будет задать вопросы.