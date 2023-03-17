Re: Сбывали поддельные деньги в казино, покупали виски - Дело о...

Отправлено: - 14:18

сколько раз спрашивал, столько же в ответ тишина. Почему лица жуликов ретушируют? А остальные участники процесса в открытую. Это что забота о тех кто совершает преступления? Надо лица открыть, это будет пусть слабое, но морально-психологическое воздействие на этих людей. Пусть опозорятся и они и их родственники. А те в свою очередь возможно могут в позитивном плане влиять на своих жуликоватых роственников.