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Серийного вора, отжимавшего замки на пластиковых окнах, задержали в Костанайской области
Серийного вора, отжимавшего замки на пластиковых окнах, задержали в Костанайской области
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