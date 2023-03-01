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≡ Серийного вора, отжимавшего замки на пластиковых окнах, задержали в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46282
Серийного вора, отжимавшего замки на пластиковых окнах, задержали в Костанайской области
Отправлено: 01.03.23 - 12:58
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Ранее судимый 32-летний житель города Тобыл подозревается в совершении четырех квартирных краж на территории области. В квартиры он проникал, отжимая оконные рамы. Подозреваемый был задержан 18 февраля.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5915
Re: Серийного вора, отжимавшего замки на пластиковых окнах,...
Отправлено: 01.03.23 - 12:58
#1
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Покажите вора, возможно он унес алюминиевую миску моей собаки, как-то грабли у соседей пропали, у другого целый ряд картохи выкопали. Когда же кончится этот беспредел?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1116
Re: Серийного вора, отжимавшего замки на пластиковых окнах,...
Отправлено: 01.03.23 - 16:02
#2
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Цитата:
В городе Тобыл в одном из домов он похитил ювелирные изделия на сумму 10 млн тенге,

Источник:


Это что за Абрамовичи живут в городе Тобыл?
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
272
Re: Серийного вора, отжимавшего замки на пластиковых окнах,...
Отправлено: 02.03.23 - 21:42
#3
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Это что за Абрамовичи живут в городе Тобыл?
люди живут на пособие по безработице :lol:
очевидно не доедают...весь бюджет вкладывают в ювилирные изделия
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