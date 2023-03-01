Ранее судимый 32-летний житель города Тобыл подозревается в совершении четырех квартирных краж на территории области. В квартиры он проникал, отжимая оконные рамы. Подозреваемый был задержан 18 февраля в Тобыле в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Одну из краж мужчина совершил в селе Заречном. Он проник в частный дом и похитил две игровые приставки Sony PlayStation и 100 тыс. тенге. В городе Тобыл в одном из домов он похитил ювелирные изделия на сумму 10 млн тенге, а в другом доме украл деньги и золото на сумму 500 тыс. тенге.

- Похищенные игровые приставки, ювелирные изделия частично изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Костанайской области Ербол КАЙРБЕКОВ.

Начато досудебное расследование по ст. 188 ч.3 УК РК (кража совершенная в крупном размере). Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.