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О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской области на едином дне приема граждан. Что ответил Кумар Аксакалов?
О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской области на едином дне приема граждан. Что ответил Кумар Аксакалов?
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