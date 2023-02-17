16 февраля в Жастар Сарайы прошел единый день приема граждан чиновниками Костанайской области. Больше всего люди хотели попасть к главе региона Кумару Аксакалову. Жительница с. Айет Ольга ВЕДЛЕР спросила его о наболевшей проблеме - необходимости перевода нашей области в свой часовой пояс.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Аким области был в курсе нашего вопроса, выслушал все, что я хотела сказать. Особенность этого акима - в том, что он внимательно слушает и слышит людей, - сообщила «НГ» Ольга Ведлер. - После этого Кумар Ибрагимович сказал мне, что возобновила работу межправительственная рабочая группа по вопросу перевода области в свой часовой пояс. Я это связываю со сменой акима. Устранено единственное препятствие, которое не позволяло нам решить этот вопрос больше 4-х лет. Примечательно, что в прошлом году мы получили ответ от этой же рабочей группы о том, что нецелесообразно переводить область в свой часовой пояс, и предлагалось скорректировать часы работы государственных органов. Грубо говоря, сотрудники нашего районного филиала партии «Нур Отан» начали бы ходить на работу к 10 утра, а наши дети продолжили ходить в садик к 8 утра...

Ведлер передала Кумару Аксакалову документы, подтверждающие целесообразность перевода Костанайской области в свой часовой пояс, в том числе «Барселонскую декларацию по природному времени».

- Я персонально назвала людей среди аграриев, профсоюзных деятелей, членов общественного совета, которые не способны были ни изучить, ни помочь своему народу в решении вопроса о времени, - отметила Ольга Ведлер. - Общественный совет создавался в противовес маслихатам, и должен был стать площадкой для решения спорных вопросов. В реальности общественные советы стали цементным монолитом с маслихатами и на гора выдают одинаковые ответы. Я считаю, что дала оценку работы общественных советов, на что сидевший рядом председатель общественного совета Костанайской области Серик Бектурганов слегка оскорбился. Хочу напомнить, что Болат Нурхожаев, который способствовал переводу Кызылординской области в свой часовой пояс, тоже является членом общественного совета. Но разница в работе советов налицо.

Напомним, что географически Костанайская область находится в часовом поясе UTC+4, но фактически с 2004 года живет в часовом поясе UTC+6 и тем самым опережаем свое поясное время на 1 час 46 минут. Самым комфортным признано поясное время, когда разница для жителей соседних поясов составляет 1 час. В 1930 году в СССР для улучшения экономической ситуации и экономии электроэнергии установили декретное время - поясное плюс 1 час, то есть уже пошло опережение. Его устанавливали на несколько месяцев, но продлилось оно до распада СССР, а в ряде стран СНГ, в том числе в Казахстане, осталось по сей день. С 1956 года Казахская ССР провела укрупнение часовых поясов - вместо четырех осталось два. Потом были регулярные переходы на «зимнее» и «летнее» время. В 2004-м Костанайская и Кызылординская области отказались от перехода на «летнее» время, а границы часовых поясов на прежнее место не вернули. И две наших области, фактически и географически находящиеся в часовом поясе UTC+4, оказались в поясе UTC+6. Активисты считают, что это негативно влияет на здоровье людей, провоцируют болезни.

Ольга Ведлер надеется, что уже в этом году наш регион вернется в свой часовой пояс.