Прогноз на 5 дней
ясно-11°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • В-СВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской области на едином дне приема граждан. Что ответил Кумар Аксакалов?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46198
О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской области на едином дне приема граждан. Что ответил Кумар Аксакалов?
Отправлено: 17.02.23 - 13:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Я персонально назвала людей среди аграриев, профсоюзных деятелей, членов общественного совета, которые не способны были ни изучить, ни помочь своему народу в решении вопроса о времени, - сообщила "НГ" гражданская активистка Ольга Ведлер.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23106
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 13:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное вовремя перевести стрелки на любовь и лояльность к новой власти..
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2937
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 13:51
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему Добринец ещё ничего не написал против? Почему Абайка молчит, что переводить надо на 2 часа?
Профайл
К
§ Костанайский
(Пользователи)
Регистрация:
31.01.23
Сообщений:
1
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 14:32
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если пойдет команда возвращать прежний часовой пояс, то сразу же пойдет агиткампания. Директора школ, руководители различных государственных учреждений начнут говорит о пользе возврата времени. А главный врач психбольницы к ним присоединится. А по факту они все были против.
Те кто был за переименования улиц и т.п. в честь Главного вождя, они же сейчас против этого же видного человека
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
192
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 14:43
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо переводить.
Профайл
Kot_Anubis
§ Kot_Anubis
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
24
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 14:51
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно надо возвращать время! Футбол европейский хоть на час раньше будет начинаться :lol:
Профайл
Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
142
Re: О возвращении часового пояса спросили акима Костанайской...
Отправлено: 17.02.23 - 15:07
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не являюсь сторонником или противником перевода времени. Но мне нравится как люди настойчиво борются за то, что они считают правильным, т.е за перевод времени.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS