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≡ Налоговики навязывают свою религию - Анонимный опрос госслужащих Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46119
Налоговики навязывают свою религию - Анонимный опрос госслужащих Костанайской области
Отправлено: 07.02.23 - 07:34
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Результаты анонимного опроса госслужащих озвучили 3 февраля на Совете по этике Костанайской области. Больше всего чиновников пожаловались на то, что их заставляют подписываться на газеты и журналы и на то, что руководители ведут себя грубо, а также навязывают свои религиозные взгляды.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3804
Re: Налоговики навязывают свою религию - Анонимный опрос...
Отправлено: 07.02.23 - 07:34
#1
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Цитаты://чиновники во время работы заходят на развлекательные сайты,//

Порнуху , что ли смотрят ???
Всё это, думаю, правда - и подписка и бестолковость и некомпетентность руководителей: - недавно во время поездки в Астане по делам общался в неформальной обстановке, с высокопоставленными чиновниками в том числе был один министр , который часто мелькает по телевизору: - так вот ребята шустрые по части кого то наеб...ть, но как профессионалы своего дела - полные нули и общий интеллект на низком уровне.
Смотрел на них и думал: - как они туда попали и какой будет наша страна через несколько десятков лет ?? Что то интересы у них явно не государственные: - какие то баоыги.
Это последствие шаловской идеологии и вседозволенности членам семьи.
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