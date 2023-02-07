Re: Налоговики навязывают свою религию - Анонимный опрос...

Отправлено: - 07:34

Цитаты://чиновники во время работы заходят на развлекательные сайты,//



Порнуху , что ли смотрят ???

Всё это, думаю, правда - и подписка и бестолковость и некомпетентность руководителей: - недавно во время поездки в Астане по делам общался в неформальной обстановке, с высокопоставленными чиновниками в том числе был один министр , который часто мелькает по телевизору: - так вот ребята шустрые по части кого то наеб...ть, но как профессионалы своего дела - полные нули и общий интеллект на низком уровне.

Смотрел на них и думал: - как они туда попали и какой будет наша страна через несколько десятков лет ?? Что то интересы у них явно не государственные: - какие то баоыги.

Это последствие шаловской идеологии и вседозволенности членам семьи.