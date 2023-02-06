Результаты анонимного опроса госслужащих озвучили 3 февраля на Совете по этике Костанайской области. Больше всего чиновников пожаловались на то, что их заставляют подписываться на газеты и журналы и на то, что руководители ведут себя грубо, а также навязывают свои религиозные взгляды.

- На допущение фактов грубости пожаловались 130 госслужащих в 29 госорганах, - сообщил на Совете по этике сотрудник департамента по делам госслужбы Батырхан ОСПАНОВ. - 15 сотрудников сообщили о действиях, подрывающих авторитет госслужащего, 22 — о том, что их начальники дают неправомерные обещания. Пренебрегают сохранностью госсобственности в 7 госорганах, о чем сообщили 26 респондентов. В том числе, об использовании служебных автомобилей не по назначению сообщили в 12 госорганах.

О принуждении к подписке на газеты и журналы, по словам Оспанова, сообщили 169 госслужащих. О том, что заставляют подписываться раз в год - 31 факт, раз в полгода - 36 фактов и раз в квартал - 1 факт. Принуждают к поступкам, несовместимым с моральными и этическими нормами в 9 госорганах.

- Руководители навязывают свои религиозные убеждения в трех госорганах: в администраторе судов и департаменте госдоходов, - уточнил Оспанов. - Используют свое служебное положение в 13 госорганах, о чем сообщили 20 респондентов.

- Мы перепроверили данных наших уполномоченных по этике, - резюмировал председатель Совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Провели постконтроль, который оказался очень показательным. Понятно, что это анонимное анкетирование, человек может быть в эмоциональном состоянии на тот момент. Мы все это учитываем. Но решили вам показать, что постконтроль будет проводиться на постоянной основе, поэтому необходимо усилить работу по соблюдению этики госслужащими.

Анализ работы госслужащих показал, что многие перерабатывают по 2 с лишним часа и остаются на рабочих местах во внерабочее время без приказа о переработке. Кроме того, чиновники во время работы заходят на развлекательные сайты, что подрывает информационную безопасность.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ