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≡ «Жумашеву на карту поступало от 50 000 до 580 000 тенге…» - Дело экс-заместителя акима Мендыкаринского района рассмотрел совет по этике
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46119
«Жумашеву на карту поступало от 50 000 до 580 000 тенге…» - Дело экс-заместителя акима Мендыкаринского района рассмотрел совет по этике
Отправлено: 06.02.23 - 20:49
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Согласно материалам дела и данным, полученным в результате НСД, Жумашев и Габун, договаривались и решали вопросы с руководителями семеноводческих хозяйств о предоставлении семян пшеницы для руководителя КХ «Каспий Нан» Закиева.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25688
Re: «Жумашеву на карту поступало от 50 000 до 580 000 тенге…» -...
Отправлено: 06.02.23 - 20:49
#1
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Воруй, бери взятки.
Ничего тебе не будет.
Коллеги сделают тебе-
предупреждение... :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3804
Re: «Жумашеву на карту поступало от 50 000 до 580 000 тенге…» -...
Отправлено: 07.02.23 - 06:45
#2
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Цитата:
drakon:
тебе не будет


Чепуха это: - все так работают. Как правило замы не берут себе, ну может на шоколадки детям и плюс свои расходы.
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