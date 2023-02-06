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«Жумашеву на карту поступало от 50 000 до 580 000 тенге…» - Дело экс-заместителя акима Мендыкаринского района рассмотрел совет по этике
«Жумашеву на карту поступало от 50 000 до 580 000 тенге…» - Дело экс-заместителя акима Мендыкаринского района рассмотрел совет по этике
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