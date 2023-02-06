Дисциплинарное дело бывшего заместителя акима Мендыкаринского района Калыбека ЖУМАШЕВА (сейчас он работает заместителем акима района Беимбета Майлина) и руководителя отдела предпринимательства Мендыкаринского района Владимира ГАБУНА рассмотрели на совете по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области 3 февраля.

Калыбек Жумашев (справа)

Согласно материалам дела и данным, полученным в результате негласных следственных действий (НСД), Жумашев и Габун, используя свое служебное положение, договаривались и решали вопросы с руководителями семеноводческих хозяйств – ТОО «Дамды», ТОО «Агрофирма Катын», АО «Заря» - о предоставлении семян пшеницы для руководителя КХ «Каспий Нан» Закиева.

- Действуя от имени Жумашева, Закиев созванивался и заключал с руководителями сельхозпредприятий договоры со сроком расчета до осени 2022 года – под будущий урожай, - сообщили на совете по этике. - В мае «Каспий Нан» заключил договоры с ТОО «Дамды» на покупку семян пшеницы в количестве 25 тонн на сумму 6,3 млн тенге, с ТОО «Катын» на покупку семена пшеницы в количестве 20 тонн на сумму 4 млн тенге, с АО «Заря» - 10 тонн на сумму 1,7 млн тенге. Семеноводческие хозяйства отправляли семена Закиеву, который реализовывал их другим КХ, а полученные денежные средства использовал в своей предпринимательской деятельности. В сроки, когда нужно было погашать долги перед семеноводческими хозяйствами, Жумашев вел переговоры с Закиевым по выплате долгов. Но в настоящее время 6,3 млн и 4 млн не погашены, а долг перед ТОО «Зары» погашен не в срок - только после 4 ноября 2022 года.

Закиев

По данным представителя департамента по делам госслужбы, изначально Жумашева подозревали в получении взятки от Закиева, но в ходе досудебного расследования это не подтвердилось. Теперь Жумашева обвиняют в том, что из-за использования им своих должностных полномочий в пользу Закиева предприниматели не получили прибыль, что нарушает их коммерческие права. Кроме того, в 2021-2022 годах от Закиева поступали деньги разными суммами – от 50 000 до 580 000 тенге - на карточный счет Жумашева, а также через Габуна. Эти средства Жумашев использовал по собственному усмотрению, что также говорит не в пользу Жумашева и Габуна и дискредитирует государственную службу.

- Госслужащие нарушили принятую присягу, что отягощает их положение, - добавил представитель департамента по делам госслужбы. - На сегодняшний день принятие присяги не имеет какой-либо важности и значимости для государственных служащих, что говорит о слабой работе по антикоррупционному воспитанию.

Калыбек Жумашев сообщил, что это «были в основном личные переводы и переводы рабочего характера».

- Например, для выезда на ярмарку в Астану, проведение Наурыза, перевозки МАФов из Астаны в Мендыкаринский район, - пояснил он .- Я договаривался с сельхозпроизводителями, чтобы провести мероприятия, деньги переводили через Габуна, потому что он ответственный человек. Считаю, что Габун никаких дискредитирующих действий не совершал, прошу это учесть. Когда меня пригласили в антикоррупционную службу, я был в недоумении, но потом мне объяснили, что дело в переводах от Закиева через Габуна мне. Вменяли даже, что якобы Закиев пытался дать мне взятку, так как были переводы с Каспи на Каспи. Когда я разъяснил следствию, что это были переводы частного характера и для работы, то все встало на свои места. И выяснилось, что дачи взятки не было. Хочу отметить, что действительно следствие бдит, все прозрачно, они все видят, нам расслабляться не дают.

Жумашев приложил фото МАФов, которые купили за счет средств сельхозпроизводителей. Часть средств была переведена от Габуна для выезда на ярмарку в Астану.

- Конечно, средства должны были проходить через общественный совет, в этом есть моя вина, что деньги переводились напрямую, - пояснил Жумашев. - Но в тот момент было сложно, потому что у нашего совета не было ни счетов в банке, ни других возможностей, чтобы оплатить, так как члены совета – это в основном пожилые люди нашего района. По вопросу помощи Закиеву в поисках семян, я считаю, тут надо рассматривать не как дискредитацию госслужбы, а как поддержку малого и среднего бизнеса, в данном случае - КХ "Каспий". Данный вопрос также был рассмотрен следствием, как извлечение выгоды в мою пользу. Хочу отметить, что в обязанности заместителей акимов района входит улучшение сельских территории, реализации госполитики в отрасли сельского хозяйства в рамках социальной ответственности бизнеса, проведение реформ по финансовому оздоровлению, помощь КХ, чтобы они могли вовремя посеяться. Мною проводилось совещание с семеноводческими хозяйствами с просьбой поддержать КХ. То, что не заплатили до сих пор, это их внутренние отношения. Всем ли я помогаю, так как помогал Закиеву? Я помогаю и другим. Закиев показал себя очень активным по заключению меморандумов для поддержки социально уязвимых слоев населения. Он держал цену хлеба на уровне 85 тенге за булку. Жумашев еще раз отметил, что не считает себя виноватым.

- Я считаю, что не оказывал содействие, а добросовестно исполнял свои функции, все делалось ради развития региона, - уточнил он. - Я себя не считаю кристально чистым, но нужны какие-то ресурсы по переводу средств. Здесь нужна была оперативность, поэтому возникла такая ситуация.

Владимир Габун коротко пояснил, что деньги в личных целях не использовал.

Владимир Габун

- Предпочтение никому не оказывал, для кого эти семена - я не знал, ущерб не нанес, - сообщил он.

Председатель совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ заметил, что госслужащие не должны были действовать напрямую с предпринимателем.

Асхат Искендиров (слева)

- Если гражданин Закиев хочет помочь оказать социальную помощь, пусть сам привезет, сам проплатит, - отметил Искендиров. - Я понимаю, что ему неудобно, но зачем втягивать вас, как государственный состав госслужбы? Глядя на вас, все так начнут делать. Только из за юридической проблемы, мы не можем поставить вопрос о вашей деятельности, когда вы были акимом Мендыкаринского района. Но сейчас, когда вы занимаете должность заместителя акима района Беимбета Майлина, мы ставим вопрос о неполном служебном соответствии. Вопрос о понижении в должности не можем поставить, потому что нет вакансий... Коллеги, у нас там вилка в законодательстве: мы должны вынести либо предупреждение, либо проголосовать за увольнение. Давайте голосовать!

Члены совета по этике проголосовали за предупреждение.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ