Re: «Братишка моего отца» - За неправомерное поведение...

Отправлено: - 15:21

Цитата:-//11 км, в таком состоянии, что едешь 1,5 часа, поэтому машина постоянно ломается//

11 км пути - за 1.5 часа или за 90 минут

То есть: - машина акима в среднем один километр пути преодолевает за 8 минут; - или же один метр пути почти за секунду.

Если машина акима едет медленно, ну очень медленно, скажем и не едет а ползёт - тогда почему же она так часто ломается ??

Вопрос: - что это такое они курят или пьют, что бы ехать с такой скоростью ??