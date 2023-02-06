Дело акимов двух сельских округов Узункольского района рассмотрели на Совете по этике 3 февраля. Дисциплинарные дела акима Кировского сельского округа Марата ДАВЛЕТОВА и акима Новопокровского сельского округа Ербола БОРЖАКОВА касались неэтичных взаимоотношений с родственниками.

Марат Давлетов

Согласно материалам дисциплинарного дела, аким сельского округа Марат Давлетов устроил на работу водителем своего дядю.

- Кайрбек Давлетов регулярно отсутствовал на рабочем месте, - сообщил прокурор Узункольского района. - К примеру, 3 мая 2022 года выехал за пределы Казахстана и вернулся только 10 мая. Однако в табелях учета указаны полные рабочие дни, выплачена полная заработная плата из бюджета. И это при фактическом отсутствии на работе. Опрошенный Кайрбек Давлетов отсутствие на рабочем месте подтвердил. И пояснил, что табели учета рабочего времени подписывал аким Давлетов, которому при подписании было достоверно известно об отсутствии своего родственника на работе.

Марат Давлетов на Совете по этике пояснил, что долго не мог найти водителя, поэтому пришлось взять своего дядю.

- Это братишка моего отца, - пояснил аким Кировского сельского округа. - По родственным связям он является моим дядей, он не является мне близким родственником. Не было умысла его брать. На работу я его взял, потому что не мог найти водителя. У меня «Нива» 2012 года, старая, местных водителей нет. И никто не хочет идти на эту должность. «Нива» постоянно ломается. Дорожное полотно до Кировского, которое составляет 11 км, в таком состоянии, что едешь 1,5 часа, поэтому машина постоянно ломается.

- Вы даже не запрашивали кандидатов на должность водителя, - отреагировал председатель Совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Вы же подписывали, что не должно быть конфликта интересов на работе. Вы давали присягу, там черному по белому написано: не допускается конфликт интересов на работе. Мало того, что берете, так еще и допускаете прогулы, а должны были семь шкур с него спускать!

В деле акима Ербола Боржакова нарушителем оказался его племянник. Он выгнал служебную Chevrolet Nexia из гаража дяди и поехал за своим другом. Племянник был пьяным, за что его наказали по административному делу.

- Он был привлечен к административной ответственности в состоянии алкогольного опьянения, - пояснил суть дела сотрудник управления по делам госслужбы Батырхан ОСПАНОВ. - Служебный автомобиль находится около дома, водитель отсутствует с июля прошлого года. Меры по замещению вакантной должности не предпринимались, о случившейся ситуации аким узнал утром.

Ербол Боржаков

- Никогда такого случая не было, приезжает племянник редко, потому что учится и живет в городе, - пояснил аким Новопокровскоко сельского округа. - Гараж находится в 80 метрах от дома, потому что государственного гаража нет. Из окна гараж не видно, поэтому я не видел, как он выезжал...

- Мы знаем, что вы усыновили племянника, как и еще троих, которые остались сиротами, - заметили Асхат Искендиров. - Большое дело сделали. Достойный поступок воспитать четверых детей. Но вы взяли на себя ответственность, теперь воспитывать нужно. Взял государственную машину, выпил, а если бы на госмашине совершил ДТП? И этот случай у вас в районе не первый. Сотрудник СЭС перевернул машину, до сих пор не восстановили. Новая, жаңа машина. У вас тоже, насколько я понимаю, новая машина?

Ербол Боржаков ответил утвердительно.

- Ну вот видите, вам государство помогает, прилагает все усилия, чтобы вы работали, - отметил Искендиров. - А с вашей стороны - ненадлежащий контроль. У вас есть требование Этического кодекса — обеспечить сохранность госсобственности. Вы должны его исполнять.

Несмотря на замечания и резкие высказывания, Совет по этике вынес предупреждения обеим сельским акимам Узункольского района.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ