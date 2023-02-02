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Полицейский, спасший девушку, которая сорвалась с балкона 5-го этажа в Аркалыке, получил квартиру
Полицейский, спасший девушку, которая сорвалась с балкона 5-го этажа в Аркалыке, получил квартиру
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