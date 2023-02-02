Патрульный полицейский Алмат Амирхан получил ключи от служебного жилья, которые ему вручил акима Аркалыка Амирхан Асанов. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

До этого полицейский жил в одной квартире с родственниками.

7 января с балкона сорвалась девушка, которая успела зацепиться за перила. Сообщение об этом поступило в Центр оперативного управления города от прохожих в 5:30. На место выехали сотрудники патрульной полиции Алмат Амирхан и Руслан Капсаматов. Оценив ситуацию, они приняли меры для спасения девушки.

- Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок в регионе и в каждодневной работе сталкиваются с непростыми ситуациями. От профессиональных действий стражей порядка порой зависит главное – жизнь человека. За этот мужественный поступок принято решение обеспечить Алмата Амирхана служебным жильем, - отметил аким Аркалыка.

Патрульный полицейский отметил, что это значимое событие для него.

- Теперь можно подумать и о создании семьи, - сказал Алмат Амирхан.

А пока старший лейтенант проходит лечение - при спасении женщины он получил травму ноги.