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≡ Большой паводок ожидается на юге Костанайской области в этом году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46072
Большой паводок ожидается на юге Костанайской области в этом году
Отправлено: 31.01.23 - 12:02
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Под угрозой подтопления могут оказаться 37 населенных пунктов Торгайского региона, а также Карасуского, Аулиекольского, Наурзумского районов. Об этом говорили 30 января на совещании с участием акима Костанайской области.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13440
Re: Большой паводок ожидается на юге Костанайской области в этом...
Отправлено: 31.01.23 - 12:02
#1
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Цитата:
что местная власть должна уговорить жителей нескольких домов в селе Карамырза переселиться в другое место, дальше от берега.

предлагаю акиму области попробовать уговорить заместителя начальника департамента ЧС переселиться в село Карамырза чтобы при возникновении паводков он мог оперативно с вызовом подмоги защищать дома тех кто живет близко к реке
это будет проще чем уговорить несколько семей переселиться в свободное жилье которое явно представляет из себя разрушенные избушки
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