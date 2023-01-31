Отправлено: - 12:02

что местная власть должна уговорить жителей нескольких домов в селе Карамырза переселиться в другое место, дальше от берега.

Цитата:предлагаю акиму области попробовать уговорить заместителя начальника департамента ЧС переселиться в село Карамырза чтобы при возникновении паводков он мог оперативно с вызовом подмоги защищать дома тех кто живет близко к рекеэто будет проще чем уговорить несколько семей переселиться в свободное жилье которое явно представляет из себя разрушенные избушки