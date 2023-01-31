Под угрозой подтопления могут оказаться 37 населенных пунктов Торгайского региона, а также Карасуского, Аулиекольского, Наурзумского районов. Об этом говорили 30 января на совещании с участием акима Костанайской области.

В плане противопаводковых мероприятий на первом месте - ремонт гидротехнических сооружений. Их в области 98. По данным департамента по ЧС, 12 дамб и плотин требуют ремонта.

Пока у департамента и акимов регионов оценки этой необходимости разнятся. В Карасуском районе, например, три реки, которые при весенним таянии снега могут разливаться и угрожать подтоплением. По словам акима района Владимира РАДЧЕНКО, из 13-ти имеющихся дамб 4 нуждаются в ремонте, но они относятся к числу регулирующих сток, к мощности паводка отношения не имеют.

Однако заместитель начальника департамента по ЧС Азамат ОРИМБАЕВ высказал иное мнение - одна из полуразрушенных дамб как раз преграждает путь талым водам с полей, не дает им резко поднять уровень воды в реке Тюнтюгур, которая часто разливается в паводок. Поэтому своевременный ремонт ГТС необходим. Кроме того, специалисты службы считают, что местная власть должна уговорить жителей нескольких домов в селе Карамырза переселиться в другое место, дальше от берега. Ведь десяток домов топит регулярно, а в населенном пункте есть свободное жилье, расположенные повыше.

По информации Казгидромета, зимних осадков в этом сезоне выпало больше среднемноголетней нормы. В ноябре, например, 167% в сравнении этими значениями. Влаги в снеге 47 мм, тогда как норма 40. Толщина снегового покрова - 21 см, это больше нормы уже на 5 см. И накопление осадков наверняка будет продолжаться.