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В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация в экономике Костанайской области
В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация в экономике Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
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В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация в экономике Костанайской области
Отправлено: 30.01.23 - 17:51
Аким региона Кумар АКСАКАЛОВ провел сегодня, 30 января, совещание по итогам социально-экономического развития области за 2022 год. Знаковый момент - в промышленности значительно уменьшил объемы производства горнодобывающий сектор.
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Re: В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация...
Отправлено: 30.01.23 - 17:51
Главное не молоко или яйца.
Главное все таки комбинат, и у него завалены склады в буквальном смысле этими шариками..
Надеюсь не дадут помереть?
Главное все таки комбинат, и у него завалены склады в буквальном смысле этими шариками..
Надеюсь не дадут помереть?
Re: В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация...
Отправлено: 31.01.23 - 10:03
Цитата:
Это было прогнозируемо, достаточно было посмотреть на ситуацию в мире. Вопрос в другом станет ли государство спасать комбинат, как обычно из средств Пенсионного фонда. Сразу оговорюсь у меня там мало денег, потому что в него не верю
111:
Надеюсь не дадут помереть?
Надеюсь не дадут помереть?
Это было прогнозируемо, достаточно было посмотреть на ситуацию в мире. Вопрос в другом станет ли государство спасать комбинат, как обычно из средств Пенсионного фонда. Сразу оговорюсь у меня там мало денег, потому что в него не верю
В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация в экономике Костанайской области
Отправлено: 31.01.23 - 10:05
Цитата:
Ну не пенсионного может, а допустим 10 миллиардов евро под 1 процент годовых на 99 лет, вполне возможно..
saba:
прогнозируемо, достаточно было посмотреть на ситуацию в мире. Вопрос в другом станет ли государство спасать комбинат, как обычно из средств Пенсионного фонда. Сразу оговорюсь у меня там
прогнозируемо, достаточно было посмотреть на ситуацию в мире. Вопрос в другом станет ли государство спасать комбинат, как обычно из средств Пенсионного фонда. Сразу оговорюсь у меня там
Ну не пенсионного может, а допустим 10 миллиардов евро под 1 процент годовых на 99 лет, вполне возможно..
Re: В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация...
Отправлено: 31.01.23 - 10:25
Цитата:
Пока спасали тонущую экономику только из пенсионного фонда и фонда будущего благосостояния или как он там называется
111:
Ну не пенсионного может
Ну не пенсионного может
Пока спасали тонущую экономику только из пенсионного фонда и фонда будущего благосостояния или как он там называется
В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация в экономике Костанайской области
Отправлено: 31.01.23 - 10:35
Двоякое отношение, с одной стороны спасти целый город,а с другой при чём здесь все мы, напомню в пенсионный фонд мы все сдаем свои деньги. Ну почему за не эффективный менеджмент должны расплачиваться мы? С 2014 года было понятно куда катится мир( безотносительно к политике) менеджмент комбината должен был просчитать все риски и уметь перенаправить туда , где эти риски минимальны. Я понимаю, нет выхода к морю, удобно поставлять Магнитогорскому комбинату, тем боле со времен СССР всё было под это заточено. но если Вы управляете таким большим предприятием надо учитывать всё в том числе и геополитику
[Исправлено: saba, 31.01.2023 - 10:36]
[Исправлено: saba, 31.01.2023 - 10:36]
В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация в экономике Костанайской области
Отправлено: 31.01.23 - 10:44
Цитата:
Для Машкевича это предприятие копеешное.
Оно идет просто грузом.
Все таки основное у него это карьеры в Африке и Актобе вроде, на юге Казахстана, и основная продукция хром и медь.
А ССГПО, он готов избавиться или на время на лет пять выключить его так сказать, потому что это нерентабельно и не приносит сколько нибудь значимых денег..
Ему даже повезет, если начнется ядерная перестрелка, можно будет закрыть комбинат и заниматься другими полезными делами еще лет 15.
saba:
но если Вы управляете таким большим предприятием надо учитывать всё в том числе и геополитику
но если Вы управляете таким большим предприятием надо учитывать всё в том числе и геополитику
Для Машкевича это предприятие копеешное.
Оно идет просто грузом.
Все таки основное у него это карьеры в Африке и Актобе вроде, на юге Казахстана, и основная продукция хром и медь.
А ССГПО, он готов избавиться или на время на лет пять выключить его так сказать, потому что это нерентабельно и не приносит сколько нибудь значимых денег..
Ему даже повезет, если начнется ядерная перестрелка, можно будет закрыть комбинат и заниматься другими полезными делами еще лет 15.
В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация в экономике Костанайской области
Отправлено: 31.01.23 - 10:48
Я выскажу может крамольную вещь, но я не понимаю, почему государство подменяет собой неэффективный менеджмент. Я затрону больную тему для Акроса, почему мы занимаемся зерновым хозяйством? В Украине и на Ставрополье ,в Кубани урожайность стабильно 60 центнеров с гектара.У нас в лучшие годы примерно 20, может стоит задуматься, почему наши предки занимались скотоводством,я не знаю возможно я вторгаюсь в те отрасли , где я не компетентен? Но цифры не всегда врут. И вот теперь комбинат, будем его спасать всей страной? У меня нет ответа на мои же вопросы.
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