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≡ В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация в экономике Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46072
В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация в экономике Костанайской области
Отправлено: 30.01.23 - 17:51
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Аким региона Кумар АКСАКАЛОВ провел сегодня, 30 января, совещание по итогам социально-экономического развития области за 2022 год. Знаковый момент - в промышленности значительно уменьшил объемы производства горнодобывающий сектор.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22496
Re: В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация...
Отправлено: 30.01.23 - 17:51
#1
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Главное не молоко или яйца.
Главное все таки комбинат, и у него завалены склады в буквальном смысле этими шариками..
Надеюсь не дадут помереть?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1262
Re: В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация...
Отправлено: 31.01.23 - 10:03
#2
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Цитата:
111:
Надеюсь не дадут помереть?

Это было прогнозируемо, достаточно было посмотреть на ситуацию в мире. Вопрос в другом станет ли государство спасать комбинат, как обычно из средств Пенсионного фонда. Сразу оговорюсь у меня там мало денег, потому что в него не верю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22496
В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация в экономике Костанайской области
Отправлено: 31.01.23 - 10:05
#3
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Цитата:
saba:
прогнозируемо, достаточно было посмотреть на ситуацию в мире. Вопрос в другом станет ли государство спасать комбинат, как обычно из средств Пенсионного фонда. Сразу оговорюсь у меня там

Ну не пенсионного может, а допустим 10 миллиардов евро под 1 процент годовых на 99 лет, вполне возможно..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1262
Re: В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация...
Отправлено: 31.01.23 - 10:25
#4
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Цитата:
111:
Ну не пенсионного может

Пока спасали тонущую экономику только из пенсионного фонда и фонда будущего благосостояния или как он там называется
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1262
В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация в экономике Костанайской области
Отправлено: 31.01.23 - 10:35
#5
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Двоякое отношение, с одной стороны спасти целый город,а с другой при чём здесь все мы, напомню в пенсионный фонд мы все сдаем свои деньги. Ну почему за не эффективный менеджмент должны расплачиваться мы? С 2014 года было понятно куда катится мир( безотносительно к политике) менеджмент комбината должен был просчитать все риски и уметь перенаправить туда , где эти риски минимальны. Я понимаю, нет выхода к морю, удобно поставлять Магнитогорскому комбинату, тем боле со времен СССР всё было под это заточено. но если Вы управляете таким большим предприятием надо учитывать всё в том числе и геополитику

[Исправлено: saba, 31.01.2023 - 10:36]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22496
В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация в экономике Костанайской области
Отправлено: 31.01.23 - 10:44
#6
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Цитата:
saba:
но если Вы управляете таким большим предприятием надо учитывать всё в том числе и геополитику

Для Машкевича это предприятие копеешное.
Оно идет просто грузом.
Все таки основное у него это карьеры в Африке и Актобе вроде, на юге Казахстана, и основная продукция хром и медь.
А ССГПО, он готов избавиться или на время на лет пять выключить его так сказать, потому что это нерентабельно и не приносит сколько нибудь значимых денег..
Ему даже повезет, если начнется ядерная перестрелка, можно будет закрыть комбинат и заниматься другими полезными делами еще лет 15.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1262
В целом рост, в частностях снижение - так выглядит ситуация в экономике Костанайской области
Отправлено: 31.01.23 - 10:48
#7
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Я выскажу может крамольную вещь, но я не понимаю, почему государство подменяет собой неэффективный менеджмент. Я затрону больную тему для Акроса, почему мы занимаемся зерновым хозяйством? В Украине и на Ставрополье ,в Кубани урожайность стабильно 60 центнеров с гектара.У нас в лучшие годы примерно 20, может стоит задуматься, почему наши предки занимались скотоводством,я не знаю возможно я вторгаюсь в те отрасли , где я не компетентен? Но цифры не всегда врут. И вот теперь комбинат, будем его спасать всей страной? У меня нет ответа на мои же вопросы.
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