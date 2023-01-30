Отправлено: - 10:05

saba:

прогнозируемо, достаточно было посмотреть на ситуацию в мире. Вопрос в другом станет ли государство спасать комбинат, как обычно из средств Пенсионного фонда. Сразу оговорюсь у меня там

Цитата:Ну не пенсионного может, а допустим 10 миллиардов евро под 1 процент годовых на 99 лет, вполне возможно..