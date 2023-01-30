Аким региона Кумар АКСАКАЛОВ провел сегодня, 30 января, совещание по итогам социально-экономического развития области за 2022 год. Знаковый момент - в промышленности значительно уменьшил объемы производства горнодобывающий сектор.

Не весь. Увеличена в сравнении с 2021 годом добыча медной руды, производство золота, но в Рудном и Лисаковске снижены добыча железной руды, бокситов, железорудного концентрата, окатышей.

- Всего промышленными предприятиями области за 2022 год произведено продукции на 2,4 трлн тенге. В обрабатывающем секторе - на 1,6 трлн тенге, в горнодобывающем - на 796,1 млрд тенге, - доложила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА. - Крупные горные предприятия снизили объемы в связи с геополитической ситуацией.

Аким области прокомментировал здесь положение дел очень коротко.

- По ССГПО - мы встречались с акционерами, видим план, как они намерены выправлять ситуацию, - сказал Аксакалов.

Остальные пункты доклада и выступления акимов районов, где допущен существенный экономический спад, он прокомментировал более пространно. В целом-то динамика развития области традиционно положительная.

Например, проседание горнодобытчиков статистически уравновешивается ростом производства в обрабатывающей промышленности на 6,5%. И по такому важному показателю, как инвестиции в основной капитал, тоже имеет место рост - в сравнении с прошлым годом он составил 106,3%. Но, по оценке акима области, работа по привлечению инвестиций почти везде идет плохо.

- Только в Костанае, Рудном, районе Беимбета Майлина это частные инвестиции крупных предприятий, - пояснил он, - в Костанае - в обрабатывающий сектор, в других регионах - в горнодобычу. В остальных же основную долю инвестиций составляют бюджетные средства.

Обрабатывающая промышленность, хоть в целом и демонстрирует рост, особенно в машиностроении, тоже имеет проблемы - снижено в сравнении с прошлым годом производство тракторов (94,7%), комбайнов (85,7%).

- Если говорить о сельском хозяйстве, то, несмотря на рост здесь валового продукта, зафиксировано снижение в секторе животноводства - уменьшилось поголовье свиней, птицы. К сожалению, снижение производства мяса зафиксировано практически во всех районах, за исключением Амангельдинского. Наибольшее снижение - в Сарыкольском районе, 53% ( в сравнении с 2021 г. - НГ), Аулиекольском - 60%, Мендыкаринском - 63%, Житикаринском - 67%, Узункольском - 74%, - перечислил глава области. - Практически в половине регионов наблюдается снижение производства молока... В целом на 32, 7% снижено производство сливочногог масла... Вывод - акимами полностью упущена эта работа.