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Добринцофф:

Мне то же это не понять,кушать надо в кафе,а в кино надо смотреть кино,зачем жрать и чавкать в зале?

Добринцофф:

В кинотеатре ничего не продают,там кино показывают,а в холле если поискать то можно и презервативы купить и что теперь....

Добринцофф:

Меня то же смущают,я не чавкаю в кино,самолёте и даже в плацкартном вагоне ,рядом со мной приятно сидеть другим людям,это называется культура поведения в общественном месте,слышал про такое?

Цитата:ну жрут то не шашлыки с селедкойа типичные по американским образцам поп корны и колыв америке кинотеатры во время поняли что запрет на поедание не действует, посетители всеровно втихоря проносят и хомячат в темноте,а если брать во внимание что раньше фильмы были по 3 а то и 4 часа и не всегда захватывающие то людям без антракта естественно хотелось что-то перекусить(сразу вспоминаю монолог-воспоминание Невинного в фильме "старый новый год" как они с женой в кино брали палку колбасы и булку хлеба и ели на заднем ряду)))вот кинотеатры решили что если нельзя победить то надо возглавитьи ввели культуру поедания поп корна и газировки в залеи маржа со снеков стала чуть ли не больше чем от продажи самих билетов))бизнес!ну а культура поедания у каждого своякто-то как чмо жрет с набитым ртом шелестит и гагагчит в голос над каждым кадром в фильмекто то ест относительно культурноопять же если человека бесят жрущие то лучше всетаки смотреть кино дома либо брать билеты на последний или отдельный ряд с диванамиЦитата:холл в марте принадлежит кинотеатру и там же где ты покупаешь билеты там же продают и поп корн и газировку с пивом к фильмуможно конечно вообще спуститься в супермаркет и набрать чипсов или беляшей)) запрета нет Цитата:опять же если тебе не нравятся кашляющие в автобусе едь на таксине любишь чавкающих в столовой, кушай домакультуру поведения не изменить хоть зазамечайся, все ровно следом придет такой же и будет кашлять или шмыгать