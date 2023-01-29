27 января в областной филармонии прошел очередной концерт камерного оркестра. С аншлагом, продолжительными овациями, признанием зрителей. Перед его началом я была приятно удивлена, увидев перед входом в зрительный зал группу школьников, это был один из классов городской школы.

Дети в таком составе на вечернем концерте - случай редчайший. Обычно приходят с родителями, и в основном - если сами обучаются в музыкальной школе. А тут полный класс с учительницей.

Сразу скажу, что к педагогу у меня глубочайшая признательность и поклон. Обучает детей не только по программе, утвержденной Минобразованием, но и приобщает к культуре. Поход на концерт всем классом достоин уважения. Но не все оказалось так мило.

В зрительном зале я не сидела, мое место было на сцене, и то, что происходило в рядах, я знаю по впечатлениям знакомых и родных, присутствовавших на концерте. А было там весьма шумно, крикливо, с играми в телефонах, переписками и переговорами в мессенджерах, толканием впереди стоящего кресла и свободной ходьбой по залу во время выступления артистов. На замечания зрителей не реагировали. В общем, у многих поклонников оркестра осталось дурное послевкусие, испорченное настроение, раздражение на маленьких людей. Придут ли они в другой раз в филармонию на концерт из-за боязни вновь нарваться на детей, не знающих правила поведения в культурных заведениях?

Возможно мне скажут - ну что вы хотите, там же классика, какой ребенок ее слушает сейчас? Да дело в том, что в программе была эстрадная музыка - хиты, в том числе и саундтреки из популярных кинофильмов. И даже к этим стилям дети остались равнодушными.

С собеседниками у меня вышла небольшая полемика и я все же настаиваю на том, что не детей надо делать виноватыми в этой истории. Они еще малы, и их надо постоянно и последовательно учить слушать музыку, посещать художественные выставки, быть воспитанными в театре. И кто это будет делать? Конечно, взрослые. В первую очередь - родители. Начиная с маленького возраста, приобщать их к культуре, водить на

концерты, спектакли и собственным примером показывать, как надо вести себя во время работы артистов. Это воспитание уважения к чужому труду. А за ним уже придет и понимание прекрасного.

Но, помимо родителей, необходимо и государству приложить усердие в этом вопросе. Когда-то в филармонии были так называемые детские абонементы: регулярно проходили тематические концерты коллективов для школьников города. Сначала привозили детей в саму филармонию, несколько классов из разных школ, а позже, под предлогом испорченных кресел в зале детскими ногами, концерты стали переносить в школы. Артисты со всем своим скарбом приезжали и играли программы. Затем и это угасло. Сейчас концертов для детей нет вообще. Что такое живая музыка, знают лишь некоторые, кто обучается в музыкальных школах, там же они и постигают правила поведения на культурных мероприятиях. Порой приходится воспитывать и их родителей. Во всяком случае телефоны у нас не звонят и гвалта в концертном зале нет.

Надо брать хорошие примеры с других стран. В 2021 году в России появился государственный финансово-образовательный проект, называется он «Пушкинская карта», цель его - культурное просвещение молодежи. Любой молодой человек 14-22 лет может приобрести эту карту и свободно посещать любые выставки, концерты, спектакли. Сейчас баланс на карте составляет 5 000 рублей. Безусловно, это отличный пример для поднятия уровня культуры.

А мы хотя бы на своем месте могли бы начать с малого, вернуться к тому, от чего когда-то ушли. Я знаю, что уже поднимался вопрос возобновления

концертов для школьников в городе. Считаю это большой поддержкой в воспитании молодого поколения.

Автор - гражданский журналист "НГ", преподаватель Костанайской детской музыкальной школы