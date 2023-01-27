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≡ Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46056
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 13:47
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ДеМакдоналдсификация ресторана, вероятно, заключается только в отсутствии прежнего названия и небольшом ребрендинге меню. В остальном - те же стулья и столы, примерно те же бургеры, не сильно изменилась и рабочая форма сотрудников.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2934
Re: Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети...
Отправлено: 27.01.23 - 13:47
#1
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Люблю в Маке - Биг Мак, Биг Тейсти, пирожок вишневый. Надеюсь, что эти позиции остались.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22192
Re: Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети...
Отправлено: 27.01.23 - 13:52
#2
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Все встало на свои места..
Аренда приносит деньги государству, что еще надо..
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8980
Re: Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети...
Отправлено: 27.01.23 - 13:56
#3
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На правах рекламы? ;-)

Цитата:
Мы ждали открытия, эмоции есть, потому что давно здесь не были, хотя раньше часто ходили. Эти два месяца мы заменяли его бургерами в другой сети.

Фу, какая срамота...
Пожарить дома котлету, налить на булки майонез с кетчупом, засунуть котлету меж булок уже не способны... вот молодежь!
Кому такая невеста нужна? ;-)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3749
Re: Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети...
Отправлено: 27.01.23 - 14:05
#4
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Цитата:
yudjin:
Фу,


Наверное, культпоход - так раньше в моей молодости назывались вылазки в кино, в театр, в цирк или куда то в музей, но не в столовую или ( туда вообще не ходили) в ресторан.
Время меняется- нравы и понятия меняются. Впрочем: - на вкус и цвет- товарищей нет.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18948
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 14:08
#5
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ну как же, а то отстанем по показателям.
пока то в лидерах.
///Самое большое количество тучных людей в Центральной Азии проживает в Казахстане.
Их число достигает почти 24,4% от общего количества взрослого населения.
Такие данные приводит Avesta.Tj со ссылкой на отчет
Всемирной продовольственной программы ООН.
в штатах правда больше,36,2 процента толстых.
ну там и макдональдсов больше.

[Исправлено: alex_60, 27.01.2023 - 14:12]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18948
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 14:19
#6
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Цитата:
ACROS:
так раньше в моей молодости назывались вылазки в кино, в театр, в цирк или куда то в музей,


вспомнилось, во время сессии ,хоть летом ,хоть зимой,часов в двенадцать ночи
шли играть в футбол, мозги развеять.
ну кто в общаге жил.
а во время семестра и каникул в лес походы ,зимой в горы ...
километров двести от города.
чего только не было. безумные встречи Нового года и подобное.
из "покушать " пельменная была раз в месяц.
я про это рассказывал.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1215
Re: Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети...
Отправлено: 27.01.23 - 14:31
#7
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Цитата:
alex_60:
пока то в лидерах

Ну вот. а всё ругаем плохую жизнь, а сами пухнем с голоду :-). Не знаю, один только раз был в Челябинске , не могу сказать ничего плохого, как и хорошего. Не запомнилось, если кому то нравится на здоровье, ну или на нездоровье
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22192
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 14:34
#8
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Жаль конечно Макдак, детям было там хорошо..
Ну с этим, наши уже наверно не пойдут сюда..
Оно приятней сидеть думаю с этим же в Марте или Плазе..
Дети едят, мы ходим выбираем трусики и маечки..
Все же удобней..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1083
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 20:43
#9
Комментарий проходит проверку.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1695
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 21:14
#10
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Цитата:
alex_60:

А у нас во время учёбы в ЧПИ(сейчас ЮУРГУ) раз в неделю баня и пельменная, а со стипендии раз в месяц кафе Цыпленок табака.

[Исправлено: КГСПС, 27.01.2023 - 21:15]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18948
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 21:28
#11
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Цитата:
КГСПС:
раз в неделю баня


баня это отдельное воспоминание.
кто дольше в парилке высидит.
один раз ели откачали.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18948
Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети быстрого питания открылся в Костанае, но без названия
Отправлено: 27.01.23 - 21:30
#12
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Цитата:
КГСПС:
раз в месяц кафе Цыпленок табака.


и да, разгрузка вагонов на базах,
тоже было культурным мероприятием.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18948
Re: Мы не "Макдоналдс"! - Ресторан известной сети...
Отправлено: 27.01.23 - 21:53
#13
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анекдот в тему
Отстояв небольшую очередь в буфете, студент говорит продавщице:
- Пять сосисок..
.Из очереди:
- Шикует!
- И 47 вилок!
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