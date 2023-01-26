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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18929
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 13:49
Цитата:
да, абсолютно ничего.
не делала.
самое мягкое -"бункерный" например- это у них имя президента России.
[Исправлено: alex_60, 26.01.2023 - 13:50]
Козлов я:
Ведь сколько Путина ни поливали некоторые грязью, администрация ничего такого не делала.
Ведь сколько Путина ни поливали некоторые грязью, администрация ничего такого не делала.
да, абсолютно ничего.
не делала.
самое мягкое -"бункерный" например- это у них имя президента России.
[Исправлено: alex_60, 26.01.2023 - 13:50]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18929
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 14:14
Цитата:
у вас там же пост 10488 также удален.
ACROS:
Почему удалили мой комент. под № 10505 в ветке- " Всякая всячина..."
Почему удалили мой комент. под № 10505 в ветке- " Всякая всячина..."
у вас там же пост 10488 также удален.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22176
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 14:40
Цитата:
Мне абсолютно без разницы те, у кого отличные от моей позиции взгляды на международную политику, но мне как то не по себе, почему на меня открыто получается клевещут и уже в который раз, не убедившись в своих словах и редакция это как то прощает так сказать..
Просьба, сперва проверить факты и уже потом поливать грязью, либо жаловаться.
Козлов я:
Он там хозяин. Или модеры все-таки влезают туда? Потому что меня тоже удалили, но я не стал на него обижаться, слишком разные у нас взгляды на политику.
Он там хозяин. Или модеры все-таки влезают туда? Потому что меня тоже удалили, но я не стал на него обижаться, слишком разные у нас взгляды на политику.
Мне абсолютно без разницы те, у кого отличные от моей позиции взгляды на международную политику, но мне как то не по себе, почему на меня открыто получается клевещут и уже в который раз, не убедившись в своих словах и редакция это как то прощает так сказать..
Просьба, сперва проверить факты и уже потом поливать грязью, либо жаловаться.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 15:11
Цитата:
Жалобы на удаление не было. Я не модерирую, только смотрю на жалобы. Сейчас посмотрел и восстановил комментарий, удалив цитирование из уже закрытого комментария другого пользователя. Цитата:
Если оскорбление в адрес конкретного пользователя сайта - жалуйтесь. Проверю.
Цитата:
Картинка с оскорблением официально избранного президента страны. Удалили правильно. Если были такие же картинки с оскорблением президента РФ - присылайте ссылки.
Цитата:
В правилах прописана ответственность за искажение фамилий первых лиц государства. В указанном вами примере фамилии нет. Его изображения для идентификации личности, видимо, в посте тоже не было.
alex_60:
почему тогда выше там же 10503. Филипп Филиповича обошелся без такого же внимания с вашей стороны?
почему тогда выше там же 10503. Филипп Филиповича обошелся без такого же внимания с вашей стороны?
Жалобы на удаление не было. Я не модерирую, только смотрю на жалобы. Сейчас посмотрел и восстановил комментарий, удалив цитирование из уже закрытого комментария другого пользователя. Цитата:
alex_60:
да и вообще все посты где оскорбительные эпитеты?
да и вообще все посты где оскорбительные эпитеты?
Если оскорбление в адрес конкретного пользователя сайта - жалуйтесь. Проверю.
Цитата:
Козлов я:
Тогда,с удалением картинки про Зеленского, это уже проукраинское лоббирование на форуме от администрации сайта.
Тогда,с удалением картинки про Зеленского, это уже проукраинское лоббирование на форуме от администрации сайта.
Картинка с оскорблением официально избранного президента страны. Удалили правильно. Если были такие же картинки с оскорблением президента РФ - присылайте ссылки.
Цитата:
alex_60:
"бункерный" например- это у них имя президента России.
"бункерный" например- это у них имя президента России.
В правилах прописана ответственность за искажение фамилий первых лиц государства. В указанном вами примере фамилии нет. Его изображения для идентификации личности, видимо, в посте тоже не было.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 15:53
Цитата:
Т.е. вы хотите сказать, что картинки с оскорблениями президента удаляются, а словесные оскорбления разрешаются?
Тимур Гафуров:
Картинка с оскорблением официально избранного президента
Картинка с оскорблением официально избранного президента
Т.е. вы хотите сказать, что картинки с оскорблениями президента удаляются, а словесные оскорбления разрешаются?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22176
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 16:01
Цитата:
Еще одно замечание.
Вы в Эклектике и во Флуде, не называя моего имени, постоянно типа меня оскорбляете, стараетесь чем то задеть, говорите в третьем или каком то там лице, обо мне.
Но никто вас не удаляет.
Почему тогда такие обиды от вас на слово Бункерный?
С чего вы взяли что это ваш президент?
Вы поступаете ровно так же и постоянно, в течении уже нескольких лет и ведь ничего, не жалуетесь же сами на себя?
Я написал лишь раза три, это в своей ветке и уже какая то Истерия началась..
И да, что не обращаешь на меня внимание, в корне неверно, ибо про меня бы там в тех ветках не разводили грязь.
Которую можно оставить при себе.
Обливать ею можно сколько угодно, но думаю качественных результатов она не принесет.
Стоит ли?
[Исправлено: 111, 26.01.2023 - 16:04]
Козлов я:
, а словесные оскорбления разрешаются?
, а словесные оскорбления разрешаются?
Еще одно замечание.
Вы в Эклектике и во Флуде, не называя моего имени, постоянно типа меня оскорбляете, стараетесь чем то задеть, говорите в третьем или каком то там лице, обо мне.
Но никто вас не удаляет.
Почему тогда такие обиды от вас на слово Бункерный?
С чего вы взяли что это ваш президент?
Вы поступаете ровно так же и постоянно, в течении уже нескольких лет и ведь ничего, не жалуетесь же сами на себя?
Я написал лишь раза три, это в своей ветке и уже какая то Истерия началась..
И да, что не обращаешь на меня внимание, в корне неверно, ибо про меня бы там в тех ветках не разводили грязь.
Которую можно оставить при себе.
Обливать ею можно сколько угодно, но думаю качественных результатов она не принесет.
Стоит ли?
[Исправлено: 111, 26.01.2023 - 16:04]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 16:13
Цитата:
Раз вы обращаетесь по моей ссылке, значит мне и отвечать.
1) Вы не администратор, чтобы делать мне замечания.
2) Я никогда вас не оскорблял лично, если такое найдете, покажите это мне.
3) Где я обиделся на слово БУНКЕРНЫЙ?
4) Где я говорил, что это МОЙ президент? Прошу свои фантазии и домыслы сюда не приплетать.
5) Я не могу ПОСТОЯННО, В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ вас оскорблять,т.к. принципиально не вмешиваюсь в различного рода дискуссии, а показываю свое отношение к сказанному картинками.
111:
Раз вы обращаетесь по моей ссылке, значит мне и отвечать.
1) Вы не администратор, чтобы делать мне замечания.
2) Я никогда вас не оскорблял лично, если такое найдете, покажите это мне.
3) Где я обиделся на слово БУНКЕРНЫЙ?
4) Где я говорил, что это МОЙ президент? Прошу свои фантазии и домыслы сюда не приплетать.
5) Я не могу ПОСТОЯННО, В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ вас оскорблять,т.к. принципиально не вмешиваюсь в различного рода дискуссии, а показываю свое отношение к сказанному картинками.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 16:19
Цитата:
Я отвечал на ваш вопрос про картинку.
Оскорбления и обвинения словесные тоже удаляются, если в посте конкретно указано, кому они адресованы.
Но если пользователь высказывает свое мнение, приводит аргументы по поводу конкретных поступков глав государств и при этом не использует оскорбления, такие комментарии удаляться не будут.
Козлов я:
Т.е. вы хотите сказать, что картинки с оскорблениями президента удаляются, а словесные оскорбления разрешаются?
Т.е. вы хотите сказать, что картинки с оскорблениями президента удаляются, а словесные оскорбления разрешаются?
Я отвечал на ваш вопрос про картинку.
Оскорбления и обвинения словесные тоже удаляются, если в посте конкретно указано, кому они адресованы.
Но если пользователь высказывает свое мнение, приводит аргументы по поводу конкретных поступков глав государств и при этом не использует оскорбления, такие комментарии удаляться не будут.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.23 - 16:21
Цитата:
Цитата:
Пожалуйста, выясняйте отношения в личной переписке. Но не в этой ветке.
111:
Еще одно замечание.
Еще одно замечание.
Цитата:
Козлов я:
Раз вы обращаетесь по моей ссылке, значит мне и отвечать.
Раз вы обращаетесь по моей ссылке, значит мне и отвечать.
Пожалуйста, выясняйте отношения в личной переписке. Но не в этой ветке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7198
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.01.23 - 02:39
Цитата:
---Удивительная сентенция !!
Тимур Гафуров:
Но если пользователь высказывает свое мнение, приводит аргументы по поводу конкретных поступков глав государств и при этом не использует оскорбления, такие комментарии удаляться не будут.
Но если пользователь высказывает свое мнение, приводит аргументы по поводу конкретных поступков глав государств и при этом не использует оскорбления, такие комментарии удаляться не будут.
---Удивительная сентенция !!
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