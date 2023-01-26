Re: Теперь участковым занимается следователь - Уголовное дело за...

Отправлено: - 15:34

Ладно, пацаны эти недоумки.

А те, другие - офицеры, присягали на службу Родине, народу и разменялись на мелкие разборки с участием каких-то бородатых и сисястых подростков и мелких лавочников, просто стыд и позор!

Например, мне били окна, совали фальшивые купюры, вымогали кому не лень и как это я всё выдержал и выстоял и когда ищу защиту у этих ребят, а оказывается они играют главные роли в этой пьесе.