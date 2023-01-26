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≡ Теперь участковым занимается следователь - Уголовное дело за провоцирование полицейским правонарушения зарегистрировано в ЕРДР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46048
Теперь участковым занимается следователь - Уголовное дело за провоцирование полицейским правонарушения зарегистрировано в ЕРДР
Отправлено: 26.01.23 - 10:19
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Такое продолжение получила история о попытке наказать предпринимателя из Лисаковска якобы за то, что в ее магазине 19-летнему парню продали алкоголь. «НГ» писала о ситуации в октябре 2022 года, когда ИП Анна Данашева завершила трехмесячный судебный марафон. Она победила в суде второй инстанции.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5820
Re: Теперь участковым занимается следователь - Уголовное дело за...
Отправлено: 26.01.23 - 10:19
#1
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У меня ситуация точь в точь, однако ни прокуроры, ни судьи не стали забивать себе голову лишними хлопотами, как сказал мне вершитель судеб в области- почему я должен доверять только вам одному, когда четыре государственных служащих говорят об обратном, кого он имел ввиду остальных троих, ведь протокол подделал лишь один участковый
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22176
Re: Теперь участковым занимается следователь - Уголовное дело за...
Отправлено: 26.01.23 - 14:57
#2
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Что за люди такие продажные, вот конкретно эти пацаны..
Завтра им скажут убить за бутылку, не глядя ведь убьют..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5820
Re: Теперь участковым занимается следователь - Уголовное дело за...
Отправлено: 26.01.23 - 15:34
#3
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Ладно, пацаны эти недоумки.
А те, другие - офицеры, присягали на службу Родине, народу и разменялись на мелкие разборки с участием каких-то бородатых и сисястых подростков и мелких лавочников, просто стыд и позор!
Например, мне били окна, совали фальшивые купюры, вымогали кому не лень и как это я всё выдержал и выстоял и когда ищу защиту у этих ребят, а оказывается они играют главные роли в этой пьесе.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4340
Re: Теперь участковым занимается следователь - Уголовное дело за...
Отправлено: 27.01.23 - 01:29
#4
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Интересно, а отклонённые решения судов первой инстанции потом для принятия мер попадают к кому-то на стол?
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