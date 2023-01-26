Такое продолжение получила история о попытке наказать предпринимателя из Лисаковска якобы за то, что в ее магазине 19-летнему парню продали алкоголь. «НГ» писала о ситуации в октябре 2022 года, когда ИП Анна Данашева завершила трехмесячный судебный марафон. Она победила в суде второй инстанции. А в первой - Лисаковском городском суде - проиграла. За незаконную продажу алкогольсодержащего напитка «Гараж», которой на самом деле не было, хозяйку магазина оштрафовали на 40 МРП, или 122 250 тенге.

Этот магазин был выбран участковым для провокации с покупкой спиртного / Фото из архива "НГ"

Участковый инспектор из Лисаковска Ерлан Танжариков показывал в суде, что встретил на улице двух парней, один из которых держал в руке бутылку «Гаража». Остановил их, спросил о возрасте, узнал, что тому, в чьих руках алкоголь, нет 21 года. Выяснил, где брали спиртное, велел пройти с ним в магазин «Аблайхан», расположенный рядом. На улице сделал видео покупателя с товаром. В магазине потребовал у продавца выбить чек на приобретенный в 11.45 «Гараж», забрал чек. Получил то есть и закрепил доказательства нарушения.

А Данашева посмотрела запись с видеокамеры в своем магазине и увидела, что покупал напиток не тот юноша, которого с бутылкой в руке заснял полицейский, а его 23-летний приятель. Так что никакого нарушения не было. Запись четкая, сомневаться не в чем. В отличие от городского суда областной эту запись не проигнорировал. Более того, судьям апелляционной инстанции была также предоставлена видеозапись пояснений 19-летнего Марата Смирнова, в которой юноша заявляет, что покупку напитка организовал полицейский Ерлан Танжариков, даже денег дал.

В постановлении коллегии говорится, что участковый действовал в нарушение Закона РК «Об органах внутренних дел». Кроме этого закона, полицейским прибегать к провокациям правонарушений запрещает еще и приказ министра внутренних дел РК от 24 апреля 2020 года № 358 «Об утверждении стандарта полицейского». Там в пункте 9 говорится, что при общении с гражданами со стороны полицейского недопустимы действия, провоцирующие противоправное поведение. В связи с чем история для участкового проигранным судом пока не закончилась.

«НГ» стало известно, что, в связи с наличием в действиях Танжарикова состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 416 УК РК (фальсификация доказательств по делам об административных правонарушениях), материалы проверки были направлены в прокуратуру Костанайской области для принятия решения об организации досудебного расследования. В итоге уголовное дело в отношении УИП Танжарикова зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований и направлено для проведения этого расследования в управление собственной безопасности департамента полиции Костанайской области.