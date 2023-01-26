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≡ Житель Костаная уже год добивается компенсации за поврежденный в ДТП автомобиль. Что решил областной суд?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46046
Житель Костаная уже год добивается компенсации за поврежденный в ДТП автомобиль. Что решил областной суд?
Отправлено: 26.01.23 - 15:54
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Апелляционную жалобу на решение Костанайского городского суда, который удовлетворил иск жителя Костаная Юрия ЭМАНУИЛИДИ, рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам областного суда. Сегодня, 26 января, она огласила решение.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22162
Re: Житель Костаная уже год добивается компенсации за...
Отправлено: 26.01.23 - 15:54
#1
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140 тысяч или миллион четыреста тысяч?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3012
Житель Костаная уже год добивается компенсации за поврежденный в ДТП автомобиль. Что решил областной суд?
Отправлено: 26.01.23 - 16:02
#2
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Цитата:
111:

Внимательней будь. Это СУДЕБНЫЕ издержки.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22162
Житель Костаная уже год добивается компенсации за поврежденный в ДТП автомобиль. Что решил областной суд?
Отправлено: 26.01.23 - 16:05
#3
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Цитата:
Козлов я:
Это СУДЕБНЫЕ

А, надо все таки читать посередине иногда..
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3012
Re: Житель Костаная уже год добивается компенсации за...
Отправлено: 26.01.23 - 16:20
#4
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Цитата:
Взыскать с Зинина в пользу Эмануилиди судебные расходы в сумме 140 000 тенге.

Читать нужно то, что относится к этой цифре.
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