Апелляционную жалобу на решение Костанайского городского суда, который удовлетворил иск жителя Костаная Юрия ЭМАНУИЛИДИ, рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам областного суда. Сегодня, 26 января, она огласила решение.

Hyundai Accent Юрия Эмануилиди до ДТП 30 января 2022 года и после / Фото из личного архива Юрия Эмануилиди



ДТП на перекрестке улиц Каирбекова-Рабочая в Костанае произошло 30 января 2022 года. Житель Костаная Глеб Зинин, управляя автомобилем Chevrolet Captiva, на пересечении неравнозначных дорог не убедился в безопасности проезда и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Accent, которым управлял Юрий Эмануилиди. В результате были повреждены передние части автомобилей Эмануилиди и Зинина. Жертв и пострадавших не было.

Зинин был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления ТС на срок до 6 месяцев). Свою вину он признал на месте ДТП. Во время досудебного урегулирования конфликта Эмануилиди представил отчет независимой компании по оценке ущерба для владельца автомобиля Олега Зинина - отца Глеба.

- По расчетам независимой экспертизы от 24 марта, в которой были использованы цены от 9 и 18 февраля 2022 года, причиненный ущерб (с учетом амортизации) составил 3 026 254 тенге, - рассказал «НГ» Эмануилиди. - Зинин с такой сумой не согласился, а согласился выплатить лишь разницу между калькуляцией страховой компании (2 245 289 тенге) и выплаченной суммой страховой компании (1 837 800), то есть 407 489 тенге.

По словам Эмануилиди, в досудебной претензии Зинина было указано: «Общеизвестным фактом являются военные действия между РФ и Украиной, которые привели к нарушению логистических связей, срыву поставок запасных частей, деталей компонентов из этих стран, а также транзита через эти страны, что, в свою очередь, привело к их удорожанию с 24 февраля 2022 года, в связи с чем рыночная стоимость запасных частей и аналогов автомобилей в отчёте является необъективной и недостоверной».

В мае Эмануилиди подал иск в суд на Зинина. В октябре Костанайский горсуд удовлетворил иск, по этому решению Зинин должен был выплатить 1 400 589 тенге. 22 ноября Зинин подал жалобу в областной суд. 25 ноября Эмануилиди продал свой автомобиль.

На заседаниях в областном суде представитель ответчика Арман БОЖАТОВ заявил: Эмануилиди, продав автомобиль, нарушил процессуальные нормы. Истец парировал - его автомобиль и так уже прошел все необходимые экспертизы.

- Прошу суд отменить решение первой инстанции, так как Эмануилиди не является собственником автомобиля , который он собирается восстановить, - заявил в прениях Божатов. - В правилах судебной практики были рассмотрены аналогичные дела, в одном из них истец продал автомобиль и на момент рассмотрения жалобы в областном суде он не являлся его собственником. Решение суда первой инстанции суд отменил. Просим суд обратить на это внимание.

- Экспертизы были проведены в рамках действующего законодательства, - сказал представитель истца Олжас БИРНАЗАРОВ. - Также хочу обратить внимание коллегии, что истец продал автомобиль не по рыночной цене, что принесло ему убыток. Сам истец с момента ДТП несет постоянные убытки. Считаем, что его гражданские права таким образом нарушены. Просим решение суда первой инстанции оставить без изменений.

- Это ДТП чуть не унесло мою жизнь и жизни моих друзей... - высказался Юрий Эмануилиди. - Судебное разбирательство длится уже очень долго и, видимо, будет идти еще столько же.

26 января председатель Костанайского областного суда Вячеслав САЛИЙ огласил решение:

- Судебная коллегия постановила - решение Костанайского городского суда изменить, исключить вывод о том, что нормами материального права не предусмотрена обязанность потерпевшего о передаче негодных запчастей лицу, возместившему ущерб. В остальной части решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика оставить без удовлетворения. Взыскать с Зинина в пользу Эмануилиди судебные расходы в сумме 140 000 тенге.

Фото Андрея СКИБЫ