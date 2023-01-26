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≡ «Могу поставить себе в заслугу...» - Бывшие депутаты мажилиса - о том, чего добились за два года в этой палате парламента
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46045
«Могу поставить себе в заслугу...» - Бывшие депутаты мажилиса - о том, чего добились за два года в этой палате парламента
Отправлено: 26.01.23 - 12:04
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Президент Казахстана 19 января распустил мажилис. Костанайскую область в нем представляли 5 депутатов. «НГ» спросила их о том, чем они гордятся и о чем сожалеют по итогам двух лет работы. Ответили нам только трое.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
669
«Могу поставить себе в заслугу...» - Бывшие депутаты мажилиса - о том, чего добились за два года в этой палате парламента
Отправлено: 26.01.23 - 12:04
#1
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6 - 7 февраля увидим список Нуротана...

[Исправлено: Skeptic, 26.01.2023 - 13:20]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3734
Re: «Могу поставить себе в заслугу...» - Бывшие депутаты...
Отправлено: 26.01.23 - 12:17
#2
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Законотворческая работа- это хорошо, без неё никак.
Только что то никто из них не сказал: - где был в дни -кантара- массовых беспорядков: - как и мы, простые обыватели - смотрели куда кривая выведет и что одевать: - будёновку или папаху ??
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1082
«Могу поставить себе в заслугу...» - Бывшие депутаты мажилиса - о том, чего добились за два года в этой палате парламента
Отправлено: 26.01.23 - 13:14
#3
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
56
Re: «Могу поставить себе в заслугу...» - Бывшие депутаты...
Отправлено: 26.01.23 - 13:54
#4
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Даже читать не стану, понятно что там сплошь враньё и приписывание себе заслуг других людей
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