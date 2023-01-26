Re: «Могу поставить себе в заслугу...» - Бывшие депутаты...

Отправлено: - 12:17

Законотворческая работа- это хорошо, без неё никак.

Только что то никто из них не сказал: - где был в дни -кантара- массовых беспорядков: - как и мы, простые обыватели - смотрели куда кривая выведет и что одевать: - будёновку или папаху ??