Президент Казахстана 19 января распустил мажилис и назначил новые внеочередные выборы на 19 марта. Предыдущие парламентские выборы прошли в январе 2021 года, тогда 71% голосов достался партии «Нур Отан», остальные поделили между собой «Ак жол», «Ауыл» и «НПК». Костанайскую область в мажилисе представляли 5 депутатов. «НГ» спросила их о том, чем они гордятся и о чем сожалеют по итогам двух лет работы. Ответили нам только трое: Альберт РАУ, Самат АКИШЕВ и Екатерина СМЫШЛЯЕВА.

"Работал на регионы"

Бывший председатель Комитета по экономическим реформам и региональному развитию Альберт Рау рассказал, что на свою работу оглядывается с чувством удовлетворенности.

Альберт Рау: «У меня были конкретные обязательства по конкретным населенным пунктам» / Фото из личного архива

- Мы сейчас говорим о периоде в два года, - сказал Рау. - У депутатов нет своих округов, но по моей инициативе депутатов закрепили хотя бы за областями. Раньше нас мешали, чтобы мы не могли заниматься конкретным регионом. Но так нельзя, потому что нужна постоянная связь, которая и была в течение этих двух лет. Ответственно заявляю, что с первых дней работал на выполнение тех предвыборных обещаний, которые были даны жителям Рудного, Лисаковска, Денисовки и района Беимбета Майлина. Конечно, решал и вопросы, связанные в целом с проблемами Костанайской области и страны в целом. Но как председатель комитета предметно занимался финансированием проектов сельского водоснабжения. В свой актив могу назвать Алтынсаринский район, которому при принятии бюджета выделено финансирование на строительство водовода на три села. Что касается Лисаковска, то я занимался бюджетом на ремонт коммуникаций. По Рудному - это коллектор, Рудный нужно сильно подтягивать, он у нас в зоне риска. От акиматов районов и области нужно было только внести заявку на финансирование, депутаты от области прилагали усилия для выделения финансирования.

Также по инициативе Рау деньги выделили на ремонт водопровода в нескольких селах района Беимбета Майлина, начнется газификация села Береговое, в Денисовском районе сдвинули сроки ввода водоснабжения села Свердловка - в этом году люди, вероятно, получат воду. Дополнительные деньги были выделены на ремонт трассы Рудный - Денисовка, благодаря этому в ноябре открыто движение автотранспорта.

- С одной стороны, было легко, потому что были конкретные обязательства по конкретным населенным пунктам, - считает Альберт Павлович. - Удовлетворен и тем, что смог добиться изменения плана приватизации. В конце 2020 года правительство включило в план приватизации городские и сельские коммунальные предприятия тепловодоснабжения. В частности, это ГКП «Лисаковскгоркоммунэнерго», ГКП Аркалыка и Житикары. Таких предприятий по стране набралось около двухсот. Для этого я инициировал заседания комитета, вел переговоры с правительством. И эти объекты исключили постановлением правительства. Вообще, это моя жизненная позиция. Еще в 90-х в Лисаковске не подчинился команде сверху приватизировать коммунальное предприятие. Управлять этим имуществом - святая обязанность акима. Считаю, Экибастуз многих «реформаторов» отрезвил.

Рау отмечает, что не успел до конца разобраться с тарифной политикой. Но успел провести поправку, уравнивающую зарплаты в коммунальных промышленных предприятиях по одной специальности в одном регионе. То есть сварщик в ССГПО и ТОО «Рудныйводоканал» должны зарабатывать на одном уровне.

- Внеочередные выборы были ожидаемыми после референдума, - отмечает экс-мажилисмен. - Пока я не думал о планах на будущее. Подождем съезда партии, когда они определятся с новым списком.

"Защищал конкуренцию"

Экс-депутат Самат Акишев гордится тем, что завершил работу над изменением законодательства по защите конкуренции.

Самат Акишев отмечает, что он изменил законодательство по защите конкуренции / Фото с сайта parlam.kz

- Законопроект дважды заходил на утверждение в сенат, - написал «НГ» Акишев. - Это один из самых сложных документов в моей практике, учитывая его влияние на экономику Казахстана в целом. Жаль, что не успел завершить работу над законопроектом «О системе государственного планирования Республики Казахстан». Наша цель - контроль над исполнением и эффективностью намеченных госорганами планов. Тема для Казахстана глобальная, от политики в этой области во многом зависит развитие страны. Если говорить о личных достижениях, то научился на системной основе работать с огромными объемами информации. Многому научился у своих более опытных коллег, экспертов в своих областях. Я был членом 20 рабочих групп, одновременно в работе находились не только законопроекты, но и обращения казахстанцев. И часть проблем действительно удалось разрешить.

По мнению Акишева, досрочные выборы депутатов мажилиса - ожидаемое и в нынешних условиях правильное решение.

- О выдвижении на новый срок пока размышляю, - сказал он. - Взял короткую паузу. Государственная машина, пусть недостаточно, по мнению части населения страны, но верно переходит на новые рельсы. И выборы - возможность в очередной раз скорректировать состав депутатов, оставив в их рядах самых эффективных.

Развивала цифровизацию

Екатерина Смышляева рассказала, что специализировалась в мажилисе на цифровизации и инновациях.

Екатерина Смышляева после роспуска парламента работает над проектами законов в качестве эксперта / Фото inform.kz

- В общей сложности за 2 года была руководителем рабочих групп по 10 законопроектам, 5 из которых подписаны, 5 находятся сейчас в сенате, - отмечает она. - Выступила разработчиком и инициатором по 11 законопроектам. Приведу несколько значимых и интересных изменений. Юридическое рождение «социального предпринимательства», развитие электронных торговых площадок, защита персональных данных (введение в законе понятия частного оператора персональных данных позволяет нам получать госуслуги через банковские приложения), статус электронного и цифрового документов (они приравнены к бумажным законодательно и поэтому сегодня мы можем не носить с собой физические аналоги), перевели десятки госуслуг в проактивный формат (автоматический, без заявления и похода в ЦОН) и многое другое. Обеспечили правовую основу космомониторинга, очень много инициатив поддержано в сфере информационной безопасности.

Самым сложным, по мнению Смышляевой, был законопроект о цифровых активах, в котором ей удалось отрегулировать цифровой майнинг и работу криптобирж. Этот подход не имеет аналогов в международном законодательстве.

Смышляева добавляет, что за два года по ее инициативе удалось дополнительно внести в проект республиканского бюджета порядка 20 предложений по финансированию инфраструктуры городов и сел области, включая строительство поликлиники в городе Тобыл. Кроме законопроектов были депутатские запросы, которые нашли положительное решение. Их было больше 20.

- Сожалею, что не успела завершить работу с двумя инициативными законопроектами, они остались в мажилисе, - говорит экс-депутат. - Один - по вопросам регулирования рынка сжиженного газа - уже прошел первое чтение. Этим законопроектом мы готовим отрасль к полной цифровизации и исключению человеческого фактора на всех этапах учета и распределения. В конечном итоге это не позволит больше манипулировать ценами на этот вид топлива. Второй - по регулированию дорожного движения, в том числе электросамокатов - был принят в работу накануне роспуска, но успели дополнить его предложениями относительно требований к стажу водителей автобусов и деятельности автошкол. Надеюсь, следующий состав Парламента эти инициативы примет.

Еще два важных законопроекта сейчас находятся на заключении правительства.

- Один посвящен управлению национальными данными и реформированию государственной статистики (мы хотим сделать ее честной), - пояснила Смышляева. - Современные решения в экономике, политике, региональном развитии должны приниматься на основе больших данных. О них и проект. Второй вносит изменения в регулирование отрасли связи, в том числе демонополизацию ее рынка и создание условий для развития инфраструктуры. Нормы позволят быстрее покрыть качественным интернетом все населенные пункты страны. Это интернет вдоль дорог, размещение антенн в городских условиях и другое.

Сейчас Смышляева работает над проектами законов уже в качестве эксперта. Продолжает работать в аппарате партии, отмечает, что впереди непростая электоральная кампания. Внеочередные досрочные выборы Смышляева связывает «на этот раз с перезагрузкой всей политической системы», поэтому считает это закономерным и необходимым шагом.