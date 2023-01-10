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≡ Инспектировать ремонт дорог с людьми с инвалидностью намерены в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45929
Инспектировать ремонт дорог с людьми с инвалидностью намерены в Костанае
Отправлено: 10.01.23 - 21:56
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В этом году в акимате города планируют средний ремонт по проспекту Абая. В связи с чем глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ поручил всем коммунальным службам заранее предусмотреть и включить в план работ свои мероприятия по замене сетей, чтобы "не проводить двойную работу". 
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
860
Re: Инспектировать ремонт дорог с людьми с инвалидностью...
Отправлено: 10.01.23 - 21:56
#1
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Молодцы. Надо создавать условия для маломобильных групп населения
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
986
Re: Инспектировать ремонт дорог с людьми с инвалидностью...
Отправлено: 10.01.23 - 22:07
#2
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ЖКХ, решите уже с недопереходом
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13329
Re: Инспектировать ремонт дорог с людьми с инвалидностью...
Отправлено: 10.01.23 - 22:40
#3
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Мне одному кажется что с приходом жундубаева а затем и аксакалова в области стало очень много популизма (пока в хорошем смысле этого понятия) в смысле того что политики начали именно что работать на публику заниматься своим прямым делом)))
Советники или пиар менеджеры что-ли сменились?)
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