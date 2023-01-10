Re: Инспектировать ремонт дорог с людьми с инвалидностью...

Отправлено: - 22:40

Мне одному кажется что с приходом жундубаева а затем и аксакалова в области стало очень много популизма (пока в хорошем смысле этого понятия) в смысле того что политики начали именно что работать на публику заниматься своим прямым делом)))

Советники или пиар менеджеры что-ли сменились?)