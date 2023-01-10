В этом году в акимате города планируют средний ремонт по проспекту Абая. В связи с чем глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ поручил всем коммунальным службам заранее предусмотреть и включить в план работ свои мероприятия по замене сетей, чтобы "не проводить двойную работу".

Фото Олега ПАКА

- Это нужно учитывать при ремонте дорог по всему городу, - обратил внимание участников совещания Жундубаев.

Также во время дорожных работ пригласят представителей маломобильных групп, которые будут инспектировать пешеходные переходы, подъемы и спуски.

Также в акимате Костаная упомянули новые 100 остановок, установка которых затянулась.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Напомним, в ноябре в городе начали устанавливать новые остановочные павильоны. Костанайцы были обеспокоены в ожидании мест для ожидания. В городском акимате планировали, что в конце ноября все завершится, но в итоге закончили к концу 2022 года.

Сейчас в акимате изучают вопрос установки теплых остановок. В отделе ЖКХ разрабатывают концепцию, определяют потенциальные места.