Долгожданные павильоны устанавливают на остановке «Пожарное депо» по пр. Кобланды батыра (напротив поликлиники № 3, в сторону теплиц) и на остановке «11 школа» (с двух сторон) по ул. Алтынсарина.

Рабочие устанавливают павильон на остановке «Пожарное депо», напротив поликлиники № 3 / Фото Дарьи ЧУЖОЙ

22 ноября алматинское ТОО «Айым-2020» поставило железные каркасы, теперь монтирует стеклянные панели и крышу. Каркас, на наш взгляд, соответствует заявленному эскизу - в отличие от старых стеклянных остановок здесь небольшое расстояние от земли. Вероятно, продувать будет не так сильно. Возле остановок лежит строительный мусор и торчат штыри из арматуры, на которых после демонтажа висели сигнальные ленты.

Новый павильон на остановке «Пождепо» по направлению в сторону ул. Курганской / Фото Андрея СКИБЫ

Кстати такие штыри стали поводом для возмущения горожан - «НГ» прислали видео, его автор показывает, что в темное время суток очень сложно рассмотреть кусок арматуры на месте остановки на ул. Гагарина, недалеко от пересечения с ул. Рудненской.

Бетон возле павильона еще не застыл, рядом штырь из арматуры / Фото Андрея СКИБЫ



На остановке «Пождепо» вечером 22 ноября ждали автобус несколько человек.

- Езжу часто - тут живут мои родители. Павильона тут нет уже около месяца, - рассказала «НГ» девушка, которая представилась только по имени - Карина. - Тут стояла раньше стеклянная остановка, от дождя она спасала, но не более. Люди даже особбо не заходили в нее, так как там было так же холодно, как на улице. Там только бомжи ночевали. А когда остановку убрали, спрятаться от непогоды пассажирам стало еще сложнее!

Фото Андрея СКИБЫ

- Надо такие остановки ставить чтобы можно было спрятаться от непогоды, от ветра, от дождя и снега, чтобы не продувало, - сказала Ольга АНОХИНА. - А если одну крышу только поставят? Так не пойдет! Надеюсь, что новая остановка хорошая будет. Я редко куда езжу, но мои дети ездят на работу.

Павильон на остановке «11 школа» по направлению к центру города / Фото Андрея СКИБЫ



На остановке «11 школа» по направлению в центр тоже было много людей. Некоторые пританцовывали на месте, чтобы согреться.

Фото Андрея СКИБЫ

- Надеюсь, остановку утеплят, если просто железкой обделают - толку не будет, - поделился мнением молодой парень. - Был в Москве, там на остановках можно зарядить телефон. Думаю, у нас не скоро такое будет.

Фото Андрея СКИБЫ

- Не очень часто езжу на автобусе, сегодня вот пришлось, - рассказала Валерия ПАСТУШКОВА. - Слышала, что у нас хотят новые остановки поставить, но пока только вижу, что павильоны убрали по всему городу - это очень неудобно! Во время дождя приходилось прятаться под деревья, уезжаешь уже на любом автобусе, лишь бы не промокнуть и не замерзнуть. Какими будут остановки, не знаю, но вижу, что с одной стороны есть стена, а с другой слишком много открытого пространства. Боюсь, что от непогоды это не особо спасет.

Павильон на остановке «11 школа» по направлению к району КСК / Фото Андрея СКИБЫ

6 октября отдел ЖКХ акимата Костаная сообщил на своей странице в Instagram, что до конца ноября в Костанае установят 100 новых остановочных павильонов. В начале ноября 28 павильонов отправили в Костанай из Алматы. Сообщали также, что остановки будут убирать из центральной части Костаная и ставить на окраины - например, на ул. Киевская, в микрорайоны Кунай и Костанай-2.

Успеют ли поставить новые павильоны до конца ноября? На этот вопрос отдел ЖКХ и подрядчик обещали ответить в ближайшее время.

Фото Андрея СКИБЫ