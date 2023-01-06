«Костанайцы заставили задуматься» - Вопрос о природном времени прокомментировал сенатор Парламента РК
Отправлено: 06.01.23 - 13:22
Возобновляется вопрос по возврату природного времени не только в Костанайской области, а по нескольким областям, в которых он остро стоит. Об этом "НГ" сообщил сенатор Сергей Карплюк, который приехал в Костанай с рабочим визитом. Читать новость
дА У НЕГО НА ЛИЦЕ НАПИСАНО, ЧТО ОН НЕ ИМЕЕТ ВООБЩЕ СВОЕГО ЛИЧНОГО МНЕНИЯ, И БУДЕТ ВСЕГДА ТРАКТОВАТЬ ТОЛЬКО ТО ЧТО СКАЖЕТ ВЫШЕСТОЯЩЕЕ НАЧАЛЬСТВО! мОЖНО ДАЖЕ НЕ ЧИТАТЬ ЭТОТ ОПУС! и ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ИМ ВСЕМ ПОФИГУ, ВЕЗДЕ ТОЛЬКО ВИДИМОСТЬ И БЛЕФ!
Какой глупый ответ Сенатора. Если уехал из Костаная в котором в 8 утра зимой темно в Астану где в 8 часов светло конечно можно быстро привыкнуть. Пусть вернется в Костанай и тогда посмотрим как он привыкнет.
//Возобновляется вопрос по возврату природного времени не только в Костанайской области, а по нескольким областям, в которых он остро стоит.//
всего то надо,вернуть природное время. да как оказалось ,в нескольких областях. и все хлопают в ладоши,вот мол Новый Казахстан какой он, к народу прислушивается и ученым, да что там , даже к здравому смыслу. и полетели чепчики. и поют оды Президенту... занавес.
он и когда был зам.акима всегда и всего боялся. Самостоятельно решить вопрос у него не получалось. Когда я пришёл к нему со своим вопросом, принеся официальные заключения энергетиков Костаная, Лисаковска, Рудного , Павлодара , Петропавловска, Астаны, его вердикт был , а давайте ещё СПК"Тобол" проверит. А в СПК "Тобол" ни аккредитованной лаборатории, ни специалистов, но главное их подпись, чтобы снять с себя ответственность
Нашли "решалу" Конечно ему удобно,чтобы везде для него было одинаковое время! И он будет против 100%. Меня всегда удивляют их пленарные заседания,когда кто-то говорит на каз языке. Как Сергей и др понимают о чём речь?
Цитата://Поэтому наша задача остается прежней - заставить чиновников работать!//
Ого!!! Замах наполеоновский: ни первый , ни второй президенты не смог и не может заставить их работать: - дороги, свет, тепло, мусор, жильё, медицина, а тут ещё какой то перевод стрелок ??? Им бы с текущими работами справиться.
По поводу Карплюка - ну не смешите, какой то сенатор из четвёртой когорты - это дежурный ничего не решающий приезд в область. Что такое Сенат и Мажлис: - нотариальные конторы, придающие силу закона , тем или иным хотелкам Президентов или же место отСИДКИ потенциальных кандидатов на то или иное хлебное место.
Всё мусолят этот вопрос. Конечно, заниматься же больше нечем, нет никаких проблем... Ах да, проблемы нужно решать, это сложно. А играться со временем, и требовать чтоб стрелочки перевели, в этом вроде ничего сложного. Ещё не забудьте потребовать ночь и день местами поменять и потребовать сдвинуть времена года, а то погода не соответствует своему времени. Позорище!!!
Говорят, в Китае на всей территории единое время, живут люди как-то. Думаю, перевод времени создаст проблему. Например проводник в Астане говорит, что в Рудном будем десять часов, а на самом деле у нас восемь, я еду на вокзал встречать гостей в десять как сказал проводник, однако у них на часах 12, прямо очень неловко
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