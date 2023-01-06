Сергей КАРПЛЮК прибыл с рабочим визитом в Костанай сегодня, 6 января. В сенат он ушел с должности заместителя акима Костанайской области в августе 2020 года. И уже больше двух лет представляет наш регион в Парламенте.

Пока что особой активности в решении вопросов нашей области Карплюк не принимал. Только в прошлом году заинтересовался вопросом перевода региона в свой часовой пояс и попросил активистов направить ему все документы. Что они и сделали. Сегодня от сенатора пришел официальный ответ, а корреспондент «НГ» Сауле КУАНБЕК спросила о личном отношении Карплюка к вопросу о возврате области природного времени.

- Активистам, которые направляли мне запрос, я уже ответил, - сообщил «НГ» Сергей Карплюк. - Лично я привык к этому поясу, который существует, я в нем жил и живу, поэтому меня он устраивает. В Астане то же самое время, я не чувствую каких-то изменений. Но главное - в том, что те компетентные органы, которые этим вопросом сейчас занимаются, в том числе министерство торговли и интеграции, возглавляющее межведомственную комиссию по вопросу о возврате Костанайской области в свой часовой пояс, они возобновляют обсуждение этого вопроса. Это их официальный ответ. Министерство здравоохранение готово рассмотреть все нюансы, которые могут повлиять на жизненный цикл в связи с изменением часового пояса. Возобновляется вопрос по возврату природного времени не только в Костанайской области, а по нескольким областям, в которых он остро стоит.

- Могут ли жители Костанайской области рассчитывать на переход в свой часовой пояс уже в этом году?

- Я не готов вам ответить на этот вопрос. Госорганы, которые за это отвечают, согласились, что этот вопрос важен, на повестке дня и его надо рассматривать более предметно. И я ответил активистам, что дальше этот вопрос будет держаться на контроле, потому что сейчас только возобновляется работа по нему. Главный результат - костанайцы заставили задуматься о переводе в свой часовой пояс жителей других областей и регионов, где этот вопрос остро стоит.

Гражданская активистка Ольга ВЕДЛЕР подтвердила «НГ», что сегодня она, как заявитель, получила ответ от Сергея Карплюка. Но особого восторга он у нее не вызвал.

- Данный вопрос был проработан с министерствами торговли и интеграции, здравоохранения, науки и высшего образования, - сказано в официальном ответе сенатора. - Министерство науки и высшего образования сообщает, что административно установленное время в отдельных областях имеет опережение с поясным временем стандарт UTC на 2 часа. В Костанайской для 99,4%, в Западно-Казахстанской для 78,8%, в Атырауской для 50,2% от всей территории области, что может служить существенным обоснованием о переводе времени на этих территориях.

Карплюк также ответил, что министерство здравоохранения полагает возможным возобновление проработки данного вопроса с межведомственной рабочей группой, где будет дана оценка влияния часовых поясов на здоровье населения.

- Прочитав ответ, я поняла, что опять будет создана рабочая группа, опять будут изучать вопрос, - отреагировала Ольга Ведлер. - Болат Нурхожаев, благодаря которому Кызылординская область вернулась в свой часовой пояс, уже 2 или 3 года состоит в это рабочей группе. И изучать этот вопрос можно лет 20. Тут уже нечего изучать! Когда уже все министерства давно дали положительный отзыв по переводу Кызылординской области в свой часовой пояс, а по нашей области вопрос нужно изучать - это просто чепуха. Если бы нам объявили, что все - Костанайская область переходит в свой часовой пояс - это было бы результатом. Поэтому наша задача остается прежней - заставить чиновников работать!

Напомним, что географически Костанайская область находится в часовом поясе UTC+4, но фактически с 2004 года живет в часовом поясе UTC+6 и тем самым опережаем свое поясное время на 1 час 46 минут. Самым комфортным признано поясное время, когда разница для жителей соседних поясов составляет 1 час. В 1930 году в СССР для улучшения экономической ситуации и экономии электроэнергии установили декретное время - поясное плюс 1 час, то есть уже пошло опережение. Его устанавливали на несколько месяцев, но продлилось оно до распада СССР, а в ряде стран СНГ, в том числе в Казахстане, осталось по сей день. С 1956 года Казахская ССР провела укрупнение часовых поясов - вместо четырех осталось два. Потом были регулярные переходы на «зимнее» и «летнее» время. В 2004-м Костанайская и Кызылординская области отказались от перехода на «летнее» время, а границы часовых поясов на прежнее место не вернули. И две наших области, фактически и географически находящиеся в часовом поясе UTC+4, оказались в поясе UTC+6.

Активисты считают, что это негативно влияет на здоровье людей, провоцируют болезни. В связи с чем благодаря Болату Нурхожаеву Кызылординская область в 2018 году вернулась в свой часовой пояс.

- Когда согласовывали постановление от 11 декабря 2018 года об изменении исчисления времени, упоминалась и Костанайская область, так как она находится в одном часовом поясе с Кызылординской. Нас ошибочно перенесли в другой часовой пояс и вернуть должны были вместе, установив и границы часовых поясов, - объяснял «НГ» в 2020 году Болат Нурхожаев. - Когда с нашими доводами согласился президент Нурсултан Назарбаев и указ о возврате одного часа уже лежал на подписи, представители правительства письменно обратились к властям Костанайской области с вопросом о переходе. Но ваш аким области Архимед Мухамбетов ответил, что от жителей такого запроса не поступало.

Ольга Ведлер записалась на личный прием к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову. Надеется, что он поможет в рассмотрении вопроса о переводе области в свой часовой пояс.

Фото Сауле КУАНБЕК