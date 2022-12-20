Re: Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек...

Отправлено: - 21:57

А мне нравится аким города, в отличие от областного акима. Ещё бы дать ему полную волю. Он в меру молод, энергичен, а самое главное у него есть какие то идеи, мысли. а не так, чтобы и начать сразу экономить. Не могу , желчь из меня так и прёт. Сегодня смотрел выступление министра Ускенбаева по поводу ЖКХ, даже не слушал о чём он говорит, наверняка какие то правильные вещи, как говорил вчера и позавчера. Поймал себя на мысли, гнать надо этих толстомордых , пузатых казахов, я сам казах, если, что. Что они показали за 30 лет говорильни, теперь говорят, что все всё знали про состояние энергетики в Казахстане, но для начальства в отчётах писали только хорошее, а что начальство живёт в безвоздушном пространстве? Не на этой земле, не в этом городе?

Мамин провёл реформу КТЖ, так что стал одним из богатейших людей в республике, а люди в поездах замерзают. И таких примеров множество, теперь мы торжествуем, одержали локальную победу над гранитными бордюрами, а может это было бы и неплохо. Просто аким города должен быть хозяином, сказал надо бордюры, значит сделали. Если не получилось, в результате его таких и всяких других разных решений горожане стали жить хуже, тогда должен поплатиться должностью. И не должен ему аким области указывать, аким области в городе квартирант, снимает в аренду офис, а полноправный хозяин должен быть городской глава. И тут возникает вопрос выборности и самостоятельности местного самоуправления. И просьба к телевидению, не показывать больше по телевизору лица членов правительства и областных акимов. Пусть сначала в фитнесс зале позанимаются, а ещё лучше научатся разговаривать по существу