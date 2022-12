Re: А давайте послушаем, что в Кызылорде говорят...

Из доклада группы ученых с анализом ситуации по исчислению ВРЕМЕНИ в МИРЕ. Тиль Роэнберг. 7 августа 2019г." В нескольких исследованиях изучалась распространенность различных типов РАКа, а также общая и специфическая СМЕРТНОСТЬ от РАКА в зависимости от расстояния от восточной границы часового пояса: (Борисенков, 2011; Gu et al., 2017; VoPham et al., 2018). Все три исследования пришли к выводу, что риски ВОЗРАСТАЮТ, а продолжительность ЖИЗНИ УМЕНЬШАЕТСЯ от восточной к западной границе часовых поясов. Самый последний пример исследований, в которых изучаются градиенты восток-запад в часовых поясах (Giuntella and Mazzonna, 2019), показывает, что «дополнительный час естественного света вечером сокращает продолжительность сна в среднем на 19 минут», что ОКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ( например, ОЖИРЕНИЕ, ДИАБЕТ, СЕРДЕЧНО СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, РАК ГРУДИ) и на ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (доход на душу населения).Эти результаты предполагают, что несоответствие между социальными часами и солнечными часами даже в пределах часового пояса может иметь значительное влияние на здоровье; на западном краю часового пояса время социальных часов позже, чем время солнечных часов (как в случае с летним временем), а на восточном крае - раньше. Аналогичные результаты получены для случаев зимней ДЕПРЕССИИ, которая также постепенно увеличивается в пределах часовых поясов, то есть чем позже восходит солнце по отношению к социальным часам (White et al., 2006)".