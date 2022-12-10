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≡ "Кто в жизни сарая не построил, начинает давать вам оценку" - Министр индустрии РК ответил на критику домов для погорельцев в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45703
"Кто в жизни сарая не построил, начинает давать вам оценку" - Министр индустрии РК ответил на критику домов для погорельцев в Костанайской области
Отправлено: 10.12.22 - 18:21
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Строителей домов для пострадавших от пожаров в Аулиекольском районе сегодня, 10 декабря, награждали медалями и грамотами. От лица президента награды вручал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек УСКЕНБАЕВ. Он также высказался и о критике, которая обрушилась на строителей из-за сообщений о дефектах и затопленных септиках в новых домах.
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
269
"Кто в жизни сарая не построил, начинает давать вам оценку" - Министр индустрии РК ответил на критику домов для погорельцев в Костанайской области
Отправлено: 10.12.22 - 18:21
#1
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усадку должен дать фундамент ( 2-3 года ) и тогда...трещин в стенах дома не будет :-) вот и видно, кто даже сарая не построил ;-)

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 10.12.2022 - 18:22]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1146
"Кто в жизни сарая не построил, начинает давать вам оценку" - Министр индустрии РК ответил на критику домов для погорельцев в Костанайской области
Отправлено: 10.12.22 - 18:32
#2
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Странный уровень министра, сравнивать строителей домов, со строителями сараев. Толи комплексы, то ли ещё какие более серьёзные проблемы. Тут без абайки не разобраться. :lol: И это вместо того, что бы нести ответственность за качество того, что построили. Просто взять так и строителей оскорбить? :-x
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9045
"Кто в жизни сарая не построил, начинает давать вам оценку" - Министр индустрии РК ответил на критику домов для погорельцев в Костанайской области
Отправлено: 10.12.22 - 18:51
#3
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Цитата:
Эл-починно:
вместо того, что бы нести ответственность за качество того, что построили. Просто взять так и строителей оскорбить?

Это было сказано не в адрес строителей,а в адрес диванных критиков,по моему справедливо.
Сидеть дома в тепле и уюте и при этом хаять строителей, которые вкалывают день и ночь поздней осенью ,в сырости и холоде пытаясь успеть до холодов сдать людям жильё.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
966
Re: "Кто в жизни сарая не построил, начинает давать вам...
Отправлено: 10.12.22 - 19:42
#4
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Цитата:
строителей, которые вкалывают день и ночь поздней осенью ,в сырости и холоде Источник:

А наградили одних директоров.
Они видать за десятерых вкалывали
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