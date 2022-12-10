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"Кто в жизни сарая не построил, начинает давать вам оценку" - Министр индустрии РК ответил на критику домов для погорельцев в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

10 декабря 2022, 16:54 |  Общество

Строителей домов для пострадавших от пожаров в Аулиекольском районе сегодня, 10 декабря, награждали медалями и грамотами. От лица президента награды вручал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек УСКЕНБАЕВ. Он также высказался и о критике, которая обрушилась на строителей, из-за сообщений о дефектах и затопленных септиках в новых домах.

 

- Друзья, коллеги, я хотел бы выразить огромную благодарность вам, - обратился к собравшимся Ускенбаев. - Труд строителя, он вроде бы незаметен, но он по-настоящему героический. Вашим трудом сегодня создаются здания и сооружения, заводы, жилье. Вашим трудом ликвидируются аварии, как в Экибастузе. Вашим трудом стало возможным, что пострадавшие от пожаров за 1,5 месяца смогли въехать в новые дома. Я хочу сказать, что тот, кто ничего не созидает и ничего не делает, кто в жизни сарая не построил, начинает давать оценку вашему труду. И главную оценку вашему труду дал народ. Благодаря их пожеланиям глава государства принял решение (о награждении - «НГ»). Он дает вам оценку. Ваши награды - это награды всей строительной отрасли! Это награды всем строителям Казахстана! Вы вместе со страной строите нашу экономику. В трудную минуту именно вы встаете плечом к плечу и оказываетесь рядом с теми, кто по-настоящему помогает людям. Кто хочет дать вам оценку, пусть встанет рядом с вами и помогает вам!

Корреспондент «НГ» попросил министра прокомментировать качество построенных домов и сообщения о трещинах в стенах и затопленных септиках. Министр ответил, что костанайские строители «достойно справились со своей задачей».

- Я оцениваю работу с точки зрения профессионалов, - сказал Ускенбаев. - Никаких подтоплений домов не было. Ни одной капли воды в дома не прошло. Да, есть 12 колодцев, которые были заполнены. Понятно, что это грунтовая вода. Это все решаемые вопросы. Главное, что в доме сухо, тепло и уютно. А дефекты, если трещинка пошла — это живой процесс. Вы ремонт, если когда-нибудь делали, то знаете, что новый дом должен пройти небольшую усадку. Обычно через год нужно где подбелить, где подкрасить. А то, что эти дома соответствуют всем строительным нормам и в первую очередь обеспечивают безопасность, соответствуют всем параметрам, я думаю, ни у кого споров не вызывают.

Всего министр наградил 16 человек. Большинство номинантов - руководство строительных фирм. Среди них: директор ТОО «БК-Стройпром» Сергей Ким, генеральный директор АО «Рудныйсоколовстрой» Нурлан Орымбаев, директор ТОО «CK КBS» Бауржан Карамакин и другие.

- В первую очередь для меня это значимая награда, - рассказал «НГ» председатель наблюдательного совета ТОО «Строй Элит Дом» Даулет ИБРАИМОВ. - Все мы, кто был задействован по проекту Аулиеколь, выложились на 100%. От нас работали около 120-150 человек. Работали мы с раннего утра и до позднего вечера. Со стороны руководства области была большая поддержка. Мы сами смогли оценить свои силы. Никто не верил, мы и сами поначалу не верили, что в такие коротки сроки сможем построить столько домов.

- Мне сегодня очень приятно получить почетную грамоту от президента страны, - добавляет начальник участка ТОО «Строй Элит Дом» Рамаз БОЧОРИШВИЛИ. - Мы выполнили огромную работу в Аулиеколе. Выполнили работу достойно и в короткие сроки. У нас 16 домов строили около 150 человек. Всех хочу поблагодарить. Строительство было сложным, потому что мы находились далеко от областного центра, но мы справились с задачей.

Напомним, дома в Аулиеколе строили 9 компаний. Все дома были выполнены по единому образцу. Строительство началось в середине сентября, а 22 октября экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вручил погорельцам ключи. Позже выяснилось, что людей заселили в дома до того, как помещения были сданы в эксплуатацию. Как сообщили «НГ» в управлении архитектуры области, сегодня, 10 декабря, процесс передачи домов в эксплуатацию все-таки был завершен.

Фото Ксении РЕБИК

Список награжденных

ФИО

Должность

Орденом «Курмет»

Ибраимов Даулет Дулатович

Председатель наблюдательного совета ТОО «Строй Элит Дом»

Карамакин Бауржан Сабитович

Директор ТОО «CK КBS»

Орымбаев Нурлан Бахетжанович

Генеральный директор АО «Рудныйсоколовстрой»

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени

Владимирова Оксана Рашитовна

Старший прораб СУ «Отделстрой» АО «Рудныйсоколовстрой»

Жаксалыков Олжабай Баймендович

Каменщик ТОО «БК-Строй»

Медалью «Ерен еңбегі үшін»

Ариккулов Ерболат Булатович

Бригадир ТОО «Строй Элит Дом»

Абдиков Дархан Жаныбекович

Заместитель директора ТОО «Алюминстрой»

Бекжанов Таир Ренатович

Директор филиала ТОО «Алия-Сервис»

Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы

Директор ТОО «Парасат Строй Проект»

Ким Сергей Романович

Директор ТОО «БК-Стройпром»

Почетная грамота от президента

Абай Құспанұлы Мұқанов

Директор ТОО «Алюминқұрылыс»

Бочорошвили Рамаз Геноевич

Начальник участка ТОО «Строй Элит Дом»

Аслан Амангельдіұлы Сейітқалиев

Заместитель директора ТОО «CK КBS»

Дергунов Антон Олегович

Начальник отдела АО «Рудныйсоколовстрой»

Айсұлу Сақтағанқызы Татиева

Начальник производственного отдела филиала РГП “Госэкспертиза” по Северному региону

Берік Қуанышұлы Таңжарықов

Руководитель управления строительства акимата Костанайской области