Строителей домов для пострадавших от пожаров в Аулиекольском районе сегодня, 10 декабря, награждали медалями и грамотами. От лица президента награды вручал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек УСКЕНБАЕВ. Он также высказался и о критике, которая обрушилась на строителей, из-за сообщений о дефектах и затопленных септиках в новых домах.

- Друзья, коллеги, я хотел бы выразить огромную благодарность вам, - обратился к собравшимся Ускенбаев. - Труд строителя, он вроде бы незаметен, но он по-настоящему героический. Вашим трудом сегодня создаются здания и сооружения, заводы, жилье. Вашим трудом ликвидируются аварии, как в Экибастузе. Вашим трудом стало возможным, что пострадавшие от пожаров за 1,5 месяца смогли въехать в новые дома. Я хочу сказать, что тот, кто ничего не созидает и ничего не делает, кто в жизни сарая не построил, начинает давать оценку вашему труду. И главную оценку вашему труду дал народ. Благодаря их пожеланиям глава государства принял решение (о награждении - «НГ»). Он дает вам оценку. Ваши награды - это награды всей строительной отрасли! Это награды всем строителям Казахстана! Вы вместе со страной строите нашу экономику. В трудную минуту именно вы встаете плечом к плечу и оказываетесь рядом с теми, кто по-настоящему помогает людям. Кто хочет дать вам оценку, пусть встанет рядом с вами и помогает вам!

Корреспондент «НГ» попросил министра прокомментировать качество построенных домов и сообщения о трещинах в стенах и затопленных септиках. Министр ответил, что костанайские строители «достойно справились со своей задачей».

- Я оцениваю работу с точки зрения профессионалов, - сказал Ускенбаев. - Никаких подтоплений домов не было. Ни одной капли воды в дома не прошло. Да, есть 12 колодцев, которые были заполнены. Понятно, что это грунтовая вода. Это все решаемые вопросы. Главное, что в доме сухо, тепло и уютно. А дефекты, если трещинка пошла — это живой процесс. Вы ремонт, если когда-нибудь делали, то знаете, что новый дом должен пройти небольшую усадку. Обычно через год нужно где подбелить, где подкрасить. А то, что эти дома соответствуют всем строительным нормам и в первую очередь обеспечивают безопасность, соответствуют всем параметрам, я думаю, ни у кого споров не вызывают.

Всего министр наградил 16 человек. Большинство номинантов - руководство строительных фирм. Среди них: директор ТОО «БК-Стройпром» Сергей Ким, генеральный директор АО «Рудныйсоколовстрой» Нурлан Орымбаев, директор ТОО «CK КBS» Бауржан Карамакин и другие.

- В первую очередь для меня это значимая награда, - рассказал «НГ» председатель наблюдательного совета ТОО «Строй Элит Дом» Даулет ИБРАИМОВ. - Все мы, кто был задействован по проекту Аулиеколь, выложились на 100%. От нас работали около 120-150 человек. Работали мы с раннего утра и до позднего вечера. Со стороны руководства области была большая поддержка. Мы сами смогли оценить свои силы. Никто не верил, мы и сами поначалу не верили, что в такие коротки сроки сможем построить столько домов.

- Мне сегодня очень приятно получить почетную грамоту от президента страны, - добавляет начальник участка ТОО «Строй Элит Дом» Рамаз БОЧОРИШВИЛИ. - Мы выполнили огромную работу в Аулиеколе. Выполнили работу достойно и в короткие сроки. У нас 16 домов строили около 150 человек. Всех хочу поблагодарить. Строительство было сложным, потому что мы находились далеко от областного центра, но мы справились с задачей.

Напомним, дома в Аулиеколе строили 9 компаний. Все дома были выполнены по единому образцу. Строительство началось в середине сентября, а 22 октября экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вручил погорельцам ключи. Позже выяснилось, что людей заселили в дома до того, как помещения были сданы в эксплуатацию. Как сообщили «НГ» в управлении архитектуры области, сегодня, 10 декабря, процесс передачи домов в эксплуатацию все-таки был завершен.

Фото Ксении РЕБИК

Список награжденных