"Кто в жизни сарая не построил, начинает давать вам оценку" - Министр индустрии РК ответил на критику домов для погорельцев в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Строителей домов для пострадавших от пожаров в Аулиекольском районе сегодня, 10 декабря, награждали медалями и грамотами. От лица президента награды вручал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек УСКЕНБАЕВ. Он также высказался и о критике, которая обрушилась на строителей, из-за сообщений о дефектах и затопленных септиках в новых домах.
- Друзья, коллеги, я хотел бы выразить огромную благодарность вам, - обратился к собравшимся Ускенбаев. - Труд строителя, он вроде бы незаметен, но он по-настоящему героический. Вашим трудом сегодня создаются здания и сооружения, заводы, жилье. Вашим трудом ликвидируются аварии, как в Экибастузе. Вашим трудом стало возможным, что пострадавшие от пожаров за 1,5 месяца смогли въехать в новые дома. Я хочу сказать, что тот, кто ничего не созидает и ничего не делает, кто в жизни сарая не построил, начинает давать оценку вашему труду. И главную оценку вашему труду дал народ. Благодаря их пожеланиям глава государства принял решение (о награждении - «НГ»). Он дает вам оценку. Ваши награды - это награды всей строительной отрасли! Это награды всем строителям Казахстана! Вы вместе со страной строите нашу экономику. В трудную минуту именно вы встаете плечом к плечу и оказываетесь рядом с теми, кто по-настоящему помогает людям. Кто хочет дать вам оценку, пусть встанет рядом с вами и помогает вам!
Корреспондент «НГ» попросил министра прокомментировать качество построенных домов и сообщения о трещинах в стенах и затопленных септиках. Министр ответил, что костанайские строители «достойно справились со своей задачей».
- Я оцениваю работу с точки зрения профессионалов, - сказал Ускенбаев. - Никаких подтоплений домов не было. Ни одной капли воды в дома не прошло. Да, есть 12 колодцев, которые были заполнены. Понятно, что это грунтовая вода. Это все решаемые вопросы. Главное, что в доме сухо, тепло и уютно. А дефекты, если трещинка пошла — это живой процесс. Вы ремонт, если когда-нибудь делали, то знаете, что новый дом должен пройти небольшую усадку. Обычно через год нужно где подбелить, где подкрасить. А то, что эти дома соответствуют всем строительным нормам и в первую очередь обеспечивают безопасность, соответствуют всем параметрам, я думаю, ни у кого споров не вызывают.
Всего министр наградил 16 человек. Большинство номинантов - руководство строительных фирм. Среди них: директор ТОО «БК-Стройпром» Сергей Ким, генеральный директор АО «Рудныйсоколовстрой» Нурлан Орымбаев, директор ТОО «CK КBS» Бауржан Карамакин и другие.
- В первую очередь для меня это значимая награда, - рассказал «НГ» председатель наблюдательного совета ТОО «Строй Элит Дом» Даулет ИБРАИМОВ. - Все мы, кто был задействован по проекту Аулиеколь, выложились на 100%. От нас работали около 120-150 человек. Работали мы с раннего утра и до позднего вечера. Со стороны руководства области была большая поддержка. Мы сами смогли оценить свои силы. Никто не верил, мы и сами поначалу не верили, что в такие коротки сроки сможем построить столько домов.
- Мне сегодня очень приятно получить почетную грамоту от президента страны, - добавляет начальник участка ТОО «Строй Элит Дом» Рамаз БОЧОРИШВИЛИ. - Мы выполнили огромную работу в Аулиеколе. Выполнили работу достойно и в короткие сроки. У нас 16 домов строили около 150 человек. Всех хочу поблагодарить. Строительство было сложным, потому что мы находились далеко от областного центра, но мы справились с задачей.
Напомним, дома в Аулиеколе строили 9 компаний. Все дома были выполнены по единому образцу. Строительство началось в середине сентября, а 22 октября экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вручил погорельцам ключи. Позже выяснилось, что людей заселили в дома до того, как помещения были сданы в эксплуатацию. Как сообщили «НГ» в управлении архитектуры области, сегодня, 10 декабря, процесс передачи домов в эксплуатацию все-таки был завершен.
Фото Ксении РЕБИК
Список награжденных
|
ФИО
|
Должность
|
Орденом «Курмет»
|
Ибраимов Даулет Дулатович
|
Председатель наблюдательного совета ТОО «Строй Элит Дом»
|
Карамакин Бауржан Сабитович
|
Директор ТОО «CK КBS»
|
Орымбаев Нурлан Бахетжанович
|
Генеральный директор АО «Рудныйсоколовстрой»
|
Орденом «Еңбек Даңқы» III степени
|
Владимирова Оксана Рашитовна
|
Старший прораб СУ «Отделстрой» АО «Рудныйсоколовстрой»
|
Жаксалыков Олжабай Баймендович
|
Каменщик ТОО «БК-Строй»
|
Медалью «Ерен еңбегі үшін»
|
Ариккулов Ерболат Булатович
|
Бригадир ТОО «Строй Элит Дом»
|
Абдиков Дархан Жаныбекович
|
Заместитель директора ТОО «Алюминстрой»
|
Бекжанов Таир Ренатович
|
Директор филиала ТОО «Алия-Сервис»
|
Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы
|
Директор ТОО «Парасат Строй Проект»
|
Ким Сергей Романович
|
Директор ТОО «БК-Стройпром»
|
Почетная грамота от президента
|
Абай Құспанұлы Мұқанов
|
Директор ТОО «Алюминқұрылыс»
|
Бочорошвили Рамаз Геноевич
|
Начальник участка ТОО «Строй Элит Дом»
|
Аслан Амангельдіұлы Сейітқалиев
|
Заместитель директора ТОО «CK КBS»
|
Дергунов Антон Олегович
|
Начальник отдела АО «Рудныйсоколовстрой»
|
Айсұлу Сақтағанқызы Татиева
|
Начальник производственного отдела филиала РГП “Госэкспертиза” по Северному региону
|
Берік Қуанышұлы Таңжарықов
|
Руководитель управления строительства акимата Костанайской области
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